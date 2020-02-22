نيمار يرد على ميسي بشأن العودة لبرشلونة

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الخليج 365 :
كشف تقرير صحفي فرنسي، ، حقيقة رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في العودة إلى برشلونة.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، صرح بالأمس: “نيمار متلهف جدًا للعودة إلى برشلونة، لقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة كي يتواجد مجددًا في كامب نو.. كما أنه متأسف بسبب طريقة رحيله”.
ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ممثلي نيمار نفوا صحة ما أدلى به ميسي مؤخرًا.
وقال أحد ممثلي نجم سان جيرمان: “هذه الكلمات غير صحيحة. ميسي يتحدث عن الماضي، وليس عن الوضع الحالي”.
يذكر أن بعض التقارير أكدت مؤخرًا أن نيمار غير موقفه من العودة لبرشلونة، وينوي التفكير في التجديد مع سان جيرمان.
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