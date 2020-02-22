مناوي يطالب الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير بتقديم اعتذار للشعب والثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الحكومة الانتقالية بتقديم اعتذار للشعب السوداني.

وقال مناوي في تغريدة له “الخميس” على حسابه بـ “تويتر” الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير عليهما تقديم اعتذار للشعب والثورة باستخدامهم العنف في مواجهة العُزل”.

وشهدت الخرطوم “الخميس” مواكب احتجاجية تطالب بإعادة المفصولين من القوات المسلحة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. المادة السابقة الحكومة الانتقالية ومسار الشرق يوقعان اتفاق السلام

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