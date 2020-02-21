قلواك: سنكرم “دقلو” لدوره في سلام الجنوب

أعلن توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الامنية ورئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام بجوبا عزم دولة جنوب السودان على تكريم الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الشهر القادم لما بذله من جهد مقدر لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان.

ووصف قلواك السيد نائب رئيس مجلس السيادة بحسب (سونا)، بأنه “رجل السلام” لما بذله من جهود مضنية لتحقيق السلام في الجنوب ولما قام به من دور أساسي في إقناع الرئيس سلفاكير بقبول العودة إلى نظام العشر ولايات بدلا من اثنتين وثلاثين ولاية.

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وهنأ توت خلال كلمته عقب توفيع إتفاق سلام الشرق بجوبا اليوم الشعب السوداني على توقيع اتفاق مسار شرق داعياً قادة مسار دارفور والمنطقتين بالاسراع في تحقيق السلام وإنهاء الحرب في السودان

وقال إن استقرار السودان مرهون بأستقرار الجنوب واضاف قائلا نحن في دولة جنوب السودان حكومة وشعبا نشكر رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان لدعمهم لتحقيق السلام في جنوب السودان مؤكدا بأن السلام قد إكتمل في جنوب السودان وقد تم تعيين د.رياك مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية بفضل جهود السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)