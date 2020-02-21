اثارت عروس تنتمي لطائفة سودانية جدلا كثيفا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة رقصها الغريبة عن قصة العروس السودانية حيث كانت تتحرك بسرعة كبيرة وبصورة وصفها المتابعون بانها لا تنسجم مع الايقاعات السودانية المتعارف عليها.
وحمل الناشطون عدم اجادة العروس (لرقصة العروس السودانية) التي المرأة التي اشرفت على تعليمها بينما ذهب اخرون الى ان العروس ليست سودانية وانما تنتمى لطائفة تعيش بالسودان تختلف ثقافتها عن الثقافة السودانية حيث قال معلق:(لالا حرام ديل م احنا السودانين نحنا م بنعمل كدا … ولا شخص يشوف رقيص العروسه غير العريس واهله البنات وممنوع التصوير) بينما علق اخر قائلا:( مستحيل يكونو ديل سودانييين انتو ما عندكم نظر عليكم الله ديل سودانيييين).
الخطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:عروس تقدم رقصة العروس السودانية بصورة غريبة ورواد المواقع يصفونها بالاجنبية رغم الازياء والتقاليد السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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