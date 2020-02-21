شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن بيان للقوات المسلحة التابعة للأنصار الله أن عملية “توازن الردع الثالثة” استهدفت شركة “أرامكو” وأهدافا حساسة أخرى في ينبع و”أصابت أهدافها”.

وقال البيان أن “عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد-3 وصاروخين من نوع (قدس) المجنح، وصاروخ (ذوالفقار) الباليستي بعيد المدى”

وتابع البيان أن “عملية توزان الردع الثالثة رد طبيعي ومشروع على جرائم (العدوان) والتي كان آخرها جريمة الجوف”. المادة السابقة نشاط في شراء العقارات رغم إرتفاع أسعارها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله تستهدف منشآت “أرامكو” وأهدافا حساسة أخرى في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.