الهلال : قرار”كاس” بمنح المريخ لقب الممتاز سيحدث هزة في إتحاد الكرة

الخليج 365 :

قال نادي الهلال الخرطوم إنّ قرار منح نادي المريخ الخرطوم كأس الدوري الممتاز للعام 2018، سيحدث هزّة كبيرة في اتحاد كرة القدم السوداني.

وأوضح الأمين العام لنادي الهلال، حسن علي عيسى، في تصريحاتٍ للموقع الرسمي اليوم”الجمعة”، أنّ اتحاد الكرة يتوجّب عليه أنّ يتحرّك ويكلّف محاميًا مختص للاستئناف.

وتابع” الهلال ينتظر رد فعل الاتحاد لأنّنا البطل المتوّج والقرار ليس له تأثير كبير على النادي، لأنّ هذه المرحلة انتهت”.

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و”الخميس”، أصدرت محكمة”كاس” الرياضية قرارًا بتتويج نادي المريخ الخرطوم بلقب الدوري الممتاز للعام 2018.

وتوقّع حسن علي عيسى أنّ يعمل الاتحاد على استرداد هيبته بالرد على قرار”كاس”.

وأكمل” نحن في الهلال لدينا خيارات لأنّ الموضوع نفسه فيه تجاوزاتٍ كثيرة، وسنتابع رد فعل الاتحاد وسيكون لنا رأي بعد ذلك”.