وزير الطاقة يلوح بوقف شركات توزيع المواد البترولية غير المؤهلة

عزا وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم برمجة قطوعات الكهرباء الأيام الماضية لخروج كهرباء البارجة التركية والتي تبلغ (150) ميقاواط بعد قطع إدارتها الكههرباء لبعض المطالبات المالية.

وقطع الوزير عقب لقائه والي الشمالية محمد حسن الساعوري أمس بحسب صحيفة الصيحة، بدفع الحكومة لمديونية البارجة التركية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.

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وكشف عادل أن وزارته ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراءات حاسمة وقوية تجاه شركات توزيع المواد البترولية، وجزم بأن أية شركة غير مؤهلة سيتم إيقافها فوراً، ولفت إلى أنهم بهذا الإجراء يسعون لأن تكون هناك شركات قليلة العدد وذات إمكانات فنية ومالية كبيرة تستطيع توصيل الخدمة بجودة وكفاءة عالية.

والتقى الوزير شركة أورشاب الأردنية العاملة في مجال التعدين وشركة أخرى تعمل في مجال المواد الكيميائية المستخدمة في مجال النفط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)