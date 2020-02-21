الدوليون ينتظمون مع الهلال تاهبا للفهود.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ لاعبو الهلال يرفعون شعار استعادة الصدارة

▪︎ عودة الشعلة تعطى خيارات اخرى للنقر لخط الهجوم

▪︎ وسط الهلال يكتمل بتوهج السداسي رغم غياب الثنائي

▪︎ جمال سالم يعود لحراسة العرين وتحذيرات شديدة للدفاع

▪︎ اشتعال النيران في المريخ واستقالات بالجملة

▪︎ القرارات الفردية للرئيس المكلف مادبو تفجر الاوضاع ،،،

▪︎ ابوعنجة يرفض رسميا والضو قدم الخير بديلا له في الجهاز الفني

▪︎ مادبو يضغط على المجموعة المستقيلة بالقوة المالية الضاربة

▪︎ فرق الممتاز المنافسة تلعب لصالح الامل قبل مواجهته بالهلال

▪︎ صحوة للرابطة والاكسبريس وتراجع للودادي والفلاح ،،

▪︎ المغرب تتقدم رسميا لاستضافة نهائي الابطال ونهائي الكونفدرالية معاً

▪︎ سوبر مصري ملتهب بين الاهلي والزمالك في ابوظبي

▪︎ هالاند يخطف الاضواء في مباراة ليلة النجوم

▪︎ العراق والكويت في صدام ناري في كاس العرب للشباب

▪︎ اتلانتا يقترب من التاهل ومورينو يصعب المهمة في ابطال اوربا

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# انتهت فترة الأعداد الاولى لمنتخبنا الوطني وسيعود الدوليون للانتظام مع فرقهم تاهبا للمباريات القادمة في الممتاز حتى العاشر من مارس حيث يعودون من جديد وحتى نهاية الشهر في اعداد تام لمباراتي غانا ،،،

والهلال اكبر الرابحين حيث يعود وينضم نجومه الثمانية لتدريبات الفريق بصورة رسمية مساء اليوم الخميس تاهبا لمباراة الامل ، وكان عدد كبير من اللاعبين وبعد الفراغ من تمرين المنتخب الصباحي والأخير بالامس قد عادوا والتحقوا بتمارين الهلال ولكنهم لم يشاركوا بصورة رسمية

مران اليوم سيكون حاسما ومن خلاله يضع المدرب خيارات التشكيلة المتوقعة للمباراة ودخول ٢٠ لاعبا للمعسكر بفندق الجوهرة الزرقاء

في حراسة المرمى يعود جمال سالم لحراسة العرين بعد خضوعه لتمارين مكثفة بعد الغياب لأكثر من أسبوعين عن اجواء اللاب التنافسي بعد ابعاده عن المباراة السابقة ،،

في الدفاع تبقى الخيارات واضحة بجاهزية الدوليين اطهر الطاهر والسمؤال وعبداللطيف بويا وفارس عبدالله ويضاف لهم المحترف العاجي ديديه والذي اصبح يعتمد عليه النقر من خلال اخر مباراتين لعبهما كاملتين ، وهناك دفع الله واحمد حلبي نجما الشباب

في الوسط الخيارات مفتوحة امام السداسي الشغيل وابوعاقلة وسليم وعبدالرؤوف وبشة الصغير ومؤمن عصام ،في غياب للثنائي دراج ونزار بسبب الاصابة ،،

وفي الهجوم تضيف عودة وليد الشعلة خيارا جديدا للمدرب مع الثنائي الضي وعماد محسن ، وهناك موفق صديق ،،

الفاتح النقر حرص على تأهيل كل المجموعة ، ومعالجة الكثير من الأخطاء الدفاعية والتى نتجت في المباراة السابقة

وظل لاعبو الهلال وقبل كل مران يؤدون قسم الولاء والنصر ويرفعون شعار استعادة الصدارة وعدم التفريط

النقر حرص على تقديم العديد من المحاضرات وكذلك الانفراد بعدد من اللاعبين وتوجيه نصائح خاصة ،،

الهلال في غياب المريخ عن هذه الجولة يكفيه الفوز لاستعادة الصدارة ، وفي الجولة القادمة يمكن ان يعزز صدارته بفارق ثلاث نقاط وللفريق مباراة مؤجلة امام هلال الفاشر حدد لها السادس من ابريل القادم ،،

# منافس الهلال فريق الامل تعرض لهزيمتين وتجمد في المركز الثالث ومن خلال هذه الجولة لعبت العديد من الفرق المنافسة لصالحه بتعثرها وأبرزها حي الوادي الذي خسر من اهلي الخرطوم في عقر داره بهدف ، وكذلك الفلاح المتراجع في نتائجه وهو يتعادل للمرة الثانية مع فرق الذيلية الاكسبريس ،،

من نتائج الممتاز انتفاضة الرابطة وفوزها على هلال كادقلي بهدفين نظيفين

وكانت قد تعادلت مع الفلاح بهدفين لكل ،،

ونقول هلال كادقلي الى اين ،،

# ومن المفاجآت خسارة حي الوادي على ملعبه من اهلي الخرطوم بهدف بعد سلسلة انتصارات سابقة

واليوم ترقب لبقية النتائج خاصة مواجهة السلاطين مع حي العرب ،،

# في المريخ الأجواء متوترة بعد قرارات الجهاز الفني الجديد ورفض المدرب جمال ابوعنجة للعمل

وكذلك قرار اقالة المدير التنفيذي خيري

ونتيجة لقرار رئيس النادي المكلف الفردي الصادق مادبو دون الرجوع لمجلسه بإقالة المدير التنفيذي خيري تقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم على رأسهم أسد والكندو وهيثم الرشيد وخالد المصطفى وقالوا بأنها نهائية وكذلك تمسك مادبو بقراره كرئيس وقال لا تراجع فيه

وعين محلس المريخ لاحقا الضو قدم الخير مدربا عاما في المريخ بديلا لجمال ابوعنجة ليعمل مع الألماني التونسي ،،

المريخ في الراحة هذا الاسبوع وسيطير الاسبوع القادم لمواجهة حي العرب في بورتسودان ،،

الأحداث الدائرة في المريخ قد تلقي بظلالها على وضع المريخ الذي لا يستحمل اي هزة

والأخطر في الأحداث المريخية ان الرئيس المكلف الصادق مادبو وهو امين المال قال اذا كانت المجموعة تريد إرجاع المقالين عليها ان تدفع لتسيير النادي ،،،

بمعنى ان قرار سلطة المال او القوة المالية الضاربة على طريقة الكاردينال هي التى تفرض نفسها في مثل هذه القرارات الخطيرة ،،

وتعتبر استقالة أسد مفاجئة لانه من المساندين لذلك ندى ويعتبر يده اليمنى والأقرب لسوداكال ،،!!؟

وكان مادبو قد عين مصطفى توفيق مديرا جديدا للمريخ ،،

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لحن الختام

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# وصفت الفترة التجميعية الاولى لمنتخبنا الاول بالناجحة بعد اربع ايام من التمارين الصباحية والمسائية ،،

وهناك إشادة بفرق الممتاز وتعاونها مع الجهاز الفني للمنتخب ونجاح الفترة الاولى رغم المعاناة والإصابات التى يعانى منها بعض اللاعبين ،

التجمع القادم للمنتخب يبدأ في الحادي عشر من مارس وهناك تخطيط لمعسكر خارجي ووديات في الطريق لغانا والمواجهة الاولى بين المنتخبين قبل مواجهة الخرطوم ،،

# على مستوى منتخبنا الشاب حاولت البعثة لملمة اثار الخسارة الاولى وابعاد الرهبة عن اللاعبين خاصة وان معظمهم لأول مرة يغادر او يسافر للتمثيل والمشاركة في مثل هذه البطولة

وقلل كثيرون من الهزيمة بثنائية وهناك منتخبات اكثر خبرة وتجارب وامكانيات وشهرة ومستوى وتصنيف تجرعت الخسارة بالأربعة ،،

تمت المعالجات من ناحية نفسية ونتمنى ان تظهر النتيجة في مباراة السنغال رغم صعوبتها ،،،

# رسميا وفي سباق نيل شرف تنظيم نهائي ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية تقدمت المغرب بطلبها للكاف لتنظيم النهائي للابطال وكذلك نهائي الكونفدرالية

وحدد الاتحاد المغربي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاءلنهائي الابطال ، وملعب مولاي الامير عبدالله بالرباط لنهائي الكونفدرالية ،،

ومعروف ان من بين الدول المرشحة لاستضافة الحدثين رواندا وجنوب افريقيا ومصر والجابون ،،وكان الكاف قد حدد اليوم كآخر موعد لاستلام طلبات التقديم ،،

# في كاس العرب تستانف الجولة الثانية للمجموعات باربع مواجهات اليوم ابرزها صدام العراق والكويت وكلاهما كان قد خسر الجولة الاولى وتعتبر مباراة اليوم بمثابة مفترق طرق لكليهما

وتلعب المغرب مع جيبوتي ، وتونس مع موريتانيا ، ومدغشقر مع البحرين ،،

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الحالة

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# يتابع العالم العربي بشغف اليوم قمة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والمقام بأبوظبي والمنقول على قنواتها ، في تحدى جديد للفريقين والصراع الكبير بينهما على مر العصور

الاهلي يعيش ايام جميلة بالانفراد بصدارة الدوري والزمالك بنشوة الفوز بالسوبر الافريقي بعد التفوق على الترجي التونسي ،والمباراة بمثابة بروفة لكلا الفريقين قبل جولتى الذهاب والإياب في ربع نهائي ابطال افريقيا حيث يواجهان ماميلودي صن داونز والترجي على التوالي ،،

# في ابطال اوربا ذهابا قطع اتلانتا نصف المشوار واقترب بعد فوزه برباعية مقابل هدف على فالنسيا ، وبالمقابل اقترب اكثر ان لم يكن قد وصل لايبزيج الألماني وهو يفوز خارج ملعبه على توتنهام بهدف وحيد من ركلة جزاء ، والمهمة أصبحت صعبة على مدرب توتنهام البرتغالي مورينو قبل جولة الإياب الحاسمة وان كان حارسه لورانس يبعث الامل بعد تألقه وتصديه لاخطر الكرات والهجمات والانفرادات وتوج بالنجومية رغم خسارة فريقه ،،

# ومن خلال جولتى امس الاول فرض النجم النرويجي لبروسيا دورتموند هالاند نفسه وخطف الاضواء من المع النجوم من باريس سان جيرمان نيمار ومبابي وهو يسجل ثنائية فريقه ليخرج فائزا بهدفين لهدف وقد تكون النتيجة مقلقة للفريق الألماني بحكم ان باريس سان جيرمان يكفيه هدف وحيد على ملعبه في باريس

وبالنسبة لحامل اللقب ليفربول وخسارته بهدف خارج ملعبه من الاتلتكو فان الفوز بفارق هدفين هو أمله الوحيد لعبور هذا الدور والاحتفاظ بحظوظه دفاعا عن اللقب ،،

سننتظر حتى العاشر والحادي عشر من مارس لجولات الإياب الحاسمة

اما بعد اسبوع من الان فسنكون على موعد وبقية مباريات ذهاب دور ال ١٦

نابولي مع برشلونة ، شيلسي مع بايرن ميونخ ، ليون مع يوفنتوس ، ريال مدريد مع مانشيستر سيتي ،،

# في كاس الاتحاد الأوربي ترقب اليوم لمباريات مهمة ومثيرة خاصة التى يكون طرفها الفرق الكبيرة ،الانتر والمانيو و اياكس و والارسنال ،،وإشبيلية ،،

# السيتي عزز مركزه الثاني بفوز بثنائية نظيفة على ويستهام رغم احباطات المنعم من ابطال اوربا للموسمين القادمين ،،