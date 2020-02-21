سحب الدخان الأسود تضر بالمراعي وتلوث المياه في جنوب السودان

الجمعة 21 فبراير 2020

كتب وكالات

يدمر النفط الخام، المهم لدعم اقتصاد جنوب السودان، أراضي المراعي المهمة ويلوث المياه ويزيد العيوب الخلقية للمواليد.



واكتسى العشب باللون الأسود بسبب التسرب النفطي واصبح الجو معتما بسبب أعمدة الدخان الأسود، كما غطت طبقات من "الذهب الأسود" إمدادات المياه ، لما ذكرته وكالة بلومبرج للانباء اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن وزير النفط في جنوب السودان، اوو دانيال شوانق قوله إن الحد من التلوث في المناطق الشمالية المنتجة للنفط الخام في الدولة الواقعة شرق أفريقيا يمثل أولوية رئيسية وتُجرى مراجعة لتحديد المناطق الملوثة والتوصل إلى اساليب وطرق لتنظيفها.

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وتابع في جوبا هذا الشهر "سيتم استخدام قوانين لإنقاذ البيئة".

ومن المحتمل أن تعزز انفراجة هذا الأسبوع في محادثات السلام المستمرة منذ فترة طويلة بعد أعوام من الحرب الأهلية، هذه المبادرة وتسمح للدولة بالتركيز على إعادة بناء الاقتصاد.

كان الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان قد أعلن أمس الخميس التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية غدا السبت وحل الحكومة الحالية.

وقال سلفاكير- في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع زعيم المعارضة ريك مشار، برعاية وإشراف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو"إنه سيصدر قرارا .. بتعيين مشار في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، كما سيتم تعيين نواب الرئيس الآخرين".

من جانبه، قال مشار " إنه سيتم حسم المسائل والموضوعات المتبقية من خلال الحوار داخل حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل".