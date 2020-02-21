تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * عودة (المتاريس) وإصابة (19) متظاهراً * جيولوجي: انتهاء العُمر الافتراضي لخط أنابيب البترول * شركة أمريكية لتدوير النفايات بالجزيرة * النيابة: التحقيق في دعاوى جنائية لـ(مامون حميدة) * انحسار الصفوف وإنفراج تدريجي لأزمة الوقود * التوم هجو: الولاة العسكريون هم الأجدر بإدارة الولايات آخر لحظة: * الحكومة تعلن فتح ملف (القطط السمان) * متاريس وبمبان ومواكب تشل الخرطوم Advertisements * “السيادي”: (700) قطعة مملوكة لوزير ومسؤول سابقين * استئناف صادر الماشية والدولار يوالي الصعود * بعد سنوات مشار يعود نائباً أول لسفاكير * مطالبة بإقالة وزير الداخلية وحظر “حميدة” من السفر الدار: * إصابات وسط المحتجين وأفراد الشرطة في موكب الأمس بالخرطوم * اختناقات مرورية وتوقف حركة النقل والمواصلات * إنفراج تدريجي في أزمة الوقود * دسيس مان يزور الدار ويفجر المفاجآت * التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين بقتل بائع الخضار ببحري * وزير التربية الاتحادي: مجانية التعليم من العام القادم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.