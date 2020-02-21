ترامب يصدر قرارا قاسيا بشأن عائلة القذافي في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطابا إلى الكونغرس الأمريكي، بشأن عائلة العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقرر ترامب في خطابه إلى الكونغرس تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا.

وقال ترامب في خطابه إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا عاما إضافية، من أجل منع تحويل أصول البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي: “لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.

وأردف بقوله “نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه”.

واستمر قائلا “لذلك قررنا أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر قرارا في فبراير/شباط 2011، أمرا تنفيذيا برقم 13566، الذي جمد فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.