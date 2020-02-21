أجواء حماسية في أبوظبي تسبق السوبر المصري

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الخميس، أجواء حماسية، تسبق السوبر المصري، الذي يجمع الأهلي بطل الدوري والزمالك المتوج بالكأس.

ورصد موقع “سكاي نيوز عربية” جماهير قطبي الكرة المصرية التي حلت بأعداد غفيرة على استاد محمد بن زايد لمشاهد السوبر المصري، الذي ينظم للمرة الثالثة في أبوظبي.

وعبر مشجعو الفريقين عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الكلاسيكو المصري للمرة الثالثة.

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وفي استفتاء على صفحة “سكاي نيوز عربية” على فيسبوك، توقع نحو 62 في المئة من المشاركين فوز الأهلي، مقابل 38 في المئة، ممن توقعوا فوز الزمالك.

وفاز الأهلي في أول لقاء سوبر مصري أقيم في الإمارات، بمدينة العين عام 2015، وبنتيجة 3-2، بينما فاز الزمالك بضربات الجزاء في 2016 على استاد محمد بن زايد.

يذكر أن الأهلي حقق لقب بطولة السوبر 11 مرة، بينما حققها الزمالك 3

مرات، منذ انطلاقها عام 2001

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)