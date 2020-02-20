التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : اقتصاد 60 مشاهدة أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن تصدير الدفعة الأولى من الماشية الحية (10) الآف رأس، عبر شركة “وادينا”، إلى سلطنة عمان. Advertisements وقال وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم الدين عبدالله أبشر، بحسب صحيفة مصادر إن تصدير الدفعة الأولى يمهد لفتح صادرات الضأن والماعز والأبقار لدول الخليج. وأكد أبشر، تطعيم الماشية بالمحاجر خلال الأسبوعين المقبلين “مدة شهر”، بغية استئناف الصادرات إلى السعودية في 30 مارس المقبل، منوهاً إلى تزايد طلبات الدول على الماشية السودانية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصدير (10) آلاف من الماشية لسلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.