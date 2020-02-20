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تصدير (10) آلاف من الماشية لسلطنة عمان

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 20-فبراير-2020

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تصدير (10) آلاف من الماشية لسلطنة عمان

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن تصدير الدفعة الأولى من الماشية الحية (10) الآف رأس، عبر شركة “وادينا”، إلى سلطنة عمان.

 

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وقال وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية، د. علم الدين عبدالله أبشر، بحسب صحيفة مصادر إن تصدير الدفعة الأولى يمهد لفتح صادرات الضأن والماعز والأبقار لدول الخليج.

 

وأكد أبشر، تطعيم الماشية بالمحاجر خلال الأسبوعين المقبلين “مدة شهر”، بغية استئناف الصادرات إلى في 30 مارس المقبل، منوهاً إلى تزايد طلبات الدول على الماشية السودانية.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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