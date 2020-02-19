عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 19 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

“القضائية” تحيل ملفات قضاة متهمين بالفساد المالي إلى النيابة

وزير الطاقة يعلن”2020″ عامًا للتعدين في السودان

الناطق باسم الحكومة: تعيين الولاة المدنيين سيتمّ خلال أسبوع

مكتب المدعية العامة للحداثة”: باسوندا دعت الحكومة للتعاون بشأن محاكمة مطلوبي الجنائية الـ”5″

لجنة مختصة تستمع إلى شكاوى الأهالي في مناطق إنتاج النفط

وزير الإعلام: محاكمة الرئيس المخلوع في “لاهاي” أحد الخيارات

زراعة”450″ ألف فدان بالقمح في الجزيرة هذا العام

التيار

عضو بالسيادي يكشف للتيّار” أسباب التراجع عن إحالة ضابط بالجيش

الحكومة: تعيين الولاة المدنيين الأسبوع المقبل

سارة نقد الله بالتيّار”:”80%” من النساء في السودان يعلن أسرًا

والي النيل الأبيض للتيّار”: لن أعودة لمباشرة عملي إلاّ بشروط

الخرطوم: الحديث عن تنازل حول حصص مائية لمصر عارٍ من الصحة

تركيا تؤكّد عدم تدّخلها في الشأن الداخلي السوداني

مواطنون بمدني يشتكون من غياب موظف التأمين الصحي بمستشفى الحوادث

عوضية كوكو: كشات النظام العام على بائعات الأطعمة والشاي حتى الآن مستمرة

الجريدة

احتجاجات لاحالة محمد صديق للمعاش ومليونية لتتويج ابطال الجيش

آخر لحظة

هاتفه البرهان .. تفاصيل إحالة ضابط شارك في الثورة

فصل قضاة وإحالة آخرين إلى نيابة الفساد

كنانة تعلن عن زيادات جديدة في أسعار السكر

بلاغات في مواجهة مخالفين لضوابط الوقود

الحكومة: لم يصل وفد من الجنائية للخرطوم

مجلس الوزراء : تعيين الولاة خلال اسبوع

صوت الأمة

الحكومة: تعيين الولاة المدنيين الأسبوع المقبل

الخارجية: ترتيبات لفصل (109) من دبلوماسي التمكين

إحالات في صفوف الجيش والسيادي يعيد الملازم أول محمد صديق

حجز ممتلكات مدير شركة الصمغ العربي ومنعه من السفر للخارج

النيل الدولية

فيصل: وصول وفد الجنائية الدولية عار من الصحة

بيان للحرية والتغيير حول منح شركتين حق استيراد البنزين

إجتماع لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو

تحويل مقر الوطني بكركوج إلى مكاتب للسجل المدني

إبادة 20 طن مواد غذائية فاسدة بالجزيرة

أخبار اليوم

وزير الري : لم نتنازل عن حصة السودان في مياه النيل

مصدر مطلع لــ «أخبار اليوم»: إكتمال ٩٠ % من ترتيبات إجلاء الطلاب السودانيين من اوهان.

البرهان يطلع على التقدم المحرز لاتفاقية سلام الجنوب

اطلاق سراح د.مامون حميدة

مجلس الوزراء يشيد بالولاة العسكريين ويؤمن على استمرارهم لحين تعيين مدنيين خلال اسبوع.

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الوطن

اعادة الضابط “محمد صديق” للخدمة إثر غضب شعبي

“10” بلاغات في مواجهة المخالفين لضوابط الوقود

السوداني

تفاصيل لقاء فرانسيس دينق بالبشير بسجن كوبر

إحالات للتقاعد في صفوف الجيش

الكباشي: سيتمّ إعادة الملازم أوّل محمد صديق للخدمة

تأكّيدًا لانفراد”السوداني”..السلطات تطلق سراح مأمون حميدة

بومبيو: أطراف اتفاق”سد النهضة” تقترب من النهاية

الري: لم نتنازل عن جزء من حصتنا في مياه النيل لمصر

إصابة”15″ شخصًا في اشتباكات قبلية بالقضارف

السلطات تطلق سراح مأمون حميدة

الصيحة

تكدّس”580″ جثّة مجهولة بمشارح الخرطوم

صحيفة أمريكية تكشف مكاسب زيارة البرهان لواشنطن

إصابات ووفيات غامضة بإسكان أبو سعد”73″

“الصيحة” تكشف تفاصيل خلافات وزارة العدل حول القوانين

مجلس الوزراء: لا تنازل عن حصة السودان المائية

الناطق الرسمي باسم الجيش للصيحة”: الإحالات وفقًا للوائح المتبعّة

اتهامات لشركات بالتسبّب في أزمة الغاز

مقتل وجرح”3″ من منسوبي الشرطة بشرق دارفور

مسؤول: بعض الشركات تشحن الأدوية على لواري وبكاسي

السوداني الدولية

إقالة قائد وحدة الملازم محمد صديق

البرهان لأمريكا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أزمة الغاز تنعش السوق الموازي وجولة السوداني الدولية تكشف عن نقص الحصة اليومية

الانتباهة

شروط عزل طاقم الطائرة تعطّل إجلاء الطلاب من”ووهان”

حريق هائل يلتهم”1100″ منزل ومحل بوسط دارفور

التحقيق مع”الجاز” وطلب لتسليم”بكري” للنيابة

إعادة النظر في تصديقات شركات وقود غير ملتزمة باللوائح

السودان: لم نتنازل عن حصص فائض من المياه لمصر

خروج”900″ ألف فدان بالنيل الأزرق عن الإنتاج

“التغيير”: أرقام الموازنة صورية ونقص في الإيرادات

الدار

(اب صبة) ينهي حياة مواطن آخر بنفس السيناريو أثناء نومه

وزير الاعلام ينفي شائعة وصول وفد من الجنائية للخرطوم

السلطات تفرج عن مامون حميدة

المجلس السيادي: الملازم أول محمد صديق سيظل في القوات المسلحة

المفاجآت تتوالي حول حياة نتنياهو بالولاية الشمالية

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس والتاريخ للثانوي

قناة الملاعب

لجنة تأهيل الاستادات تبدأ اجتماعاتها

منتخب شباب السودان يتأخر بهدفين امام شباب ليبيا ضمن منافسة الشباب العربية

المنتخب الأول يتدرب بإشراف فيلود استعداداً للقاء منتخب غانا نهاية مارس ضمن تصفيات أمم أفريقيا

حي العرب بورتسودان يختتم التحضيرات بلقاء ودي بنيالا استعداداً للقاء المريخ الفاشر باستاد الفاشر