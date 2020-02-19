السلطات الأمنية يضبط أسلحة تركية شرقي البلاد

الثلاثاء 18 فبراير 2020 كتب اخبار الخليج 365 أعلنت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شبكة للاتجار بالأسلحة شرقي البلاد وبحوزتها أسلحة تركية الصنع، وفق ما ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية.

وضبطت الشرطة السودانية بولاية القضارف اليوم الشبكة وبحوزتها 107 مسدسات تركي عيار 9 ملم. Advertisements وأوضح مصدر أمني أن إدارة شرطة مكافحة المخدرات بمحلية الفشقة نفذت كمينا لمجموعة من تجار السلاح وضبطت معها كميات كبيرة من الأسلحة بمنطقة الدارابي بمحلية الفشقة. وأكد المصدر ذاته أن تجار السلاح فتحوا النار على أفراد الشرطة، ومن ثم لاذوا بالفرار، وتم تدوين بلاغ تحت المادة (26) حيازة الأسلحة بقسم شرطة الشواك. وأجرت القيادة العامة للجيش بالسودان اليوم تغيرات واسعة في صفوف القوات المسلحة.

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