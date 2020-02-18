رئيس مجلس السيادة يتلقى رسالة شفهية من الرئيس التشادي

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب اخبار الخليج 365

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة شفهية من الرئيس التشادي إدريس ديبي، تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



وعبر رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع السفير التشادي بالخرطوم عبد الكريم كيبرو اوقي، الذي نقل الرسالة، عن تقديره لمواقف الرئيس ديبي وحكومته الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

من جهته، أكد السفير التشادي حرص بلاده على تطوير وتعزيز التعاون مع السودان، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.