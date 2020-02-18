أعلن وزير إعلام السودان، عن أن هناك تطورات إيجابية بخصوص رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة العربية الإخبارية قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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