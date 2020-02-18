توفير حصة دقيق لمحلية كوستي

الخليج 365 : قال مسؤول حصة توزيع الدقيق بمحلية كوستي، عبدالرحيم محمد إدريس، في تصريح صحفي امس، إن وارد الدقيق للمحلية بلغ 1100 جوال وزن 50 كيلو، حيث تم توزيع عدد 138 جوال للسجن والجامعات ووحدات الجيش المختلفة، موضحا أنه تم مد المحلية بـ600 جوال من شركة “سين”، مشددا على توفير كميات من الدقيق للأفران ليومي الجمعة والسبت، متوقعا أن تشهد المحلية حالة استقرار تام للدقيق والخبز خلال الأيام القادمة. المادة السابقة إنفراج نسبي في أزمة الغاز

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