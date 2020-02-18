وزير الري: توافق على 95% من القضايا الخلافية بشأن ملء سد النهضة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن توافق الدول الثلاثة على نسبة 95 % من القضايا المختلف حولها بشأن الملء الأول وتشغيل سد النهضة خلال المفاوضات في واشنطن.

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وقال في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) إن الدول السودان ومصر وأثيوبيا لم تتسلم الاتفاق النهائي الذي تعكف على صياغته الادارة الامريكية.

وأوضح أن المحادثات الجارية في واشنطن تختص بملء وتشغيل بحيرة سد النهضة، وليست متعلقة بتقسيم حصص المياه.

وأكد عباس أن السودان لم يتنازل عن جزء من حصته في مياه النيل.