الجيش السوداني يعيد ضابط للخدمة  

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

اعيد ضابط برتبة ملازم أول إلى الخدمة، كان قد احيل للتقاعد أمس ضمن كشوفات دورية للاحالات والترقيات في القوات المسلحة السودانية.



وكان الملازم (محمد صديق) من الضباط الذين خالفوا الاوأمر ورفض التصدي للمتظاهرين أمام القيادة العامة في ابريل الماضي.

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وكتب عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان على صفحته بـــ(الفيس بوك)،" الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف قواتكم المسلحة، حارسا لتراب بلاده ولقيم الحرية والسلام العدالة".

وأصدرت القوات المسلحة السودانية، كشوفات احالات للمعاش وترقيات شملت ضباط برتب عقيد وملازم، وأفق عليها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

وقال المتحدث الرسمي بأسم القوات المسلحة، العميد، عامر محمد الحسن، أن هذا الاجراء يتم سنويا، وفق لوائح شئون الضباط وشروط إجتياز حواجز الترقي والإستمرارية بالقوات المسلحة.

وأضاف البيان إن الكشوفات التي صدرت شملت رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم وستتوالى الاحالات والترقيات لاحقاً.