مجلس الوزراء: تعيين الولاة المدنيين خلال اسبوع ونرتب لانتقال سلس

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلن المتحدث بإسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح عن تعيين الولاة المدنيين خلال اسبوع موضحا ان وزير الحكم الاتحادي اجرى اجتماعات في جوبا مع حركات الكفاح المسلح للوصول الى اتفاق حول نقل السلطة من الولاة العسكريين الى المدنيين .



وأوضح صالح في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ان قوى التغيير دفعت بقائمة تحوي على 18مرشح للولاة المدنيين موضحا ان مجلس الوزراء طلب من الولاة العسكريين الاستمرار الى حين الاتفاق مع والجبهة الثورية على ملف تعيين الولاة حتى لايحدث فراغ في الولايات .

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وتابع ” شكر مجلس الوزراء الولاة العسكريين على المجهودات ومن المهم ترتيب انتقال السلطة الى المدنيين بشكل سلس “. الى ذلك اعلن صالح ان زيارة رئيس الوزراء الى المانيا كانت مهمة للغاية واثمرت عن تعاون مشترك في مجال الطاقة والتعليم والتكنولوجيا ممتدحا قرار البرلمان الالماني برفع اسم السودان من قائمة الحظر الالمانية وقال ان ” السودان كان ثاني دولة تدعمها المانيا قبل المقاطعة “.

وأعلن صالح عن زيارة الرئيس الألماني للسودان الاسبوع القادم منوها الى ان مجلس الوزراء بدأ الترتيبات لزيارة المسؤول الالماني الرفيع بتكوين لجان تحضيرية لتجهيز المشاريع التي ستقدمها الى الحكومة الالمانية .و تطرق صالح الى موافقة مجلس الوزراء على انشاء مكتب قطري لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الزراعية في السودان مايساعد على توسيع عمل المنظمة الدولية التي تدعم المشاريع الزراعية .

و نفى متحدث مجلس الوزراء فيصل محمد صالح وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية الى الخرطوم وفق ما اوردت بعض المواقع الاخبارية امس الاثنين معلنا ان السودان وافق على مثول البشير وبقية المتهمين امام المحكمة لكن الاجراءات لم يتم النقاش حولها حتى الآن .