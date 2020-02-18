الحكومة السودانية: توقيع اتفاق سد النهضة في مارس المقبل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

توقع المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، ان يشهد شهر مارس المقبل التوقيع على مسودة اتفاق سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا.



وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) إن محادثات واشنطن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي احرزت تقدما كبير نحو الوصول إلى اتفاق.

ونفى صالح ماتردد عن مطالبات صدرت من مصر أو أي دولة اخرى، تقضي بتنازل السودان عن حصته في مياه النيل.

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وأضاف ان السودان ومصر واثيوبيا توافقا على كثير من الجوانب الفنية على راسها سلامة السد وتصرفات النهر وتبادل المعلومات.

وكشف صالح عن تضمين مادة في مسودة الاتفاق تدعو لحل النزاعات بين الدول الثلاثة من خلال الحوار.

وقال ان الجانب الامريكي تحول من دور المراقب إلى وسيط ومسهل، ويعكف على الصياغة النهائية للاتفاقية لعرضها على الدول الثلاثة.

وأضاف حال موافقة الدول على الاتفاق سيقام احتفال كبير في واشنطن يحضره رؤساء الحكومات والدول الثلاثة، مشيرا إلى ان الروى اقتربت كثيرا، متوقعا التوقيع الاتفاق في شهر مارس الحالي.

واوضح صالح انه تم الاتفاق على الملء الأول لبحيرة السد وبعض المسائل الفنية الاخرى.