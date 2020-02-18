فضيحة مدوية في برشلونة: “خطة شيطانية” لتشويه ميسي

كشف تقرير “فاضح” من إسبانيا، أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع مشركة مختصة، من أجل تشويه صورة عدد من أساطير النادي، ومن بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبرنامج “لا لوتيا ديل كي تي جوغيس” الإذاعي الذي يصدر من برشلونة باللغة الكتالونية، فأن إدارة برشلونة الإسباني تعاقدت مع شركة مختصة بوسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تشويه سمعة عدد من أساطير النادي، وذلك لمصلحة رئيسه الحالي جوسيب ماريا باتوميو.

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وقال التقرير إن الإدارة كان لديها هدفان رئيسيان بالتعاقد مع الشركة، هما حماية سمعة بارتوميو، وتشويه سمعة عدد من الأشخاص المرتبطين بالنادي بدرجة كبيرة.

وبحسب اسكاي نيوز، تعاقدت الإدارة مع شركة “آي 3 فينشورز” التي تدير عشرات الحسابات “غير الموثقة” على فيسبوك وتويتر، والتي استخدمت لمهاجمة نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وفقا للتقرير.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)