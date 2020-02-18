ساطع: الأخطاء تحدث في (الثورة) وقرار إيقاف (السوداني) غير موفق

التاريخ: 18-فبراير-2020
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أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج بأن الأخطاء تحدث في (الثورة)، مؤكداً أن قرار إيقاف صحيفة (السوداني) لم يكن موفقاً.
ووصف ساطع في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إغلاق المؤسسات الصحفية بغير السليم مبديئاً وقانونياً وسياسياً، وأضاف” تصحيح الخطأ أفضل من التمادي فيه.” وشدد على وجوب عدم ربط الملكية بمرتبات وحقوق العاملين.
ورداً على انتقادات قانونيين لحجز أموال وممتلكات الأشخاص بدون بينة مبديئة قال إن الأخطاء تحدث في الثورة وأن ايقاف صحيفة (السوداني) لم يكن قراراً موفقاً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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