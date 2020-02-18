أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 18فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* (الصيحة) تدخل المدينة الصينية الموبوءة وتحاور رئيس الطلاب السودانيين

السوداني:

* فرانسيس دينق يطلب مقابلة البشير

* (الكهرباء) تعلن برمجة قطوعات جديدة

* ضوابط تقنية لمنع تزويد العربات بالوقود من طلمبات متعددة

* النائب العام يوجه باطلاق سراح مأمون حميدة

* ساطع: قرار إيقاف (السوداني) غير موفق

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الجريدة:

* مخرج سينمائي سوداني يرفض عرض فيلمه في إسرائيل

* نقل أحمد هارون والسنوسي الى مستشفى رويال كير

* اقتصاديون: (96%) من العملة خارج النظام المصرفي

المجهر:

* أمريكا تقرر رفع حظر التحويلات المصرفية بين السودان ودول العالم

* الإمارات تتكفل باجلاء الطلاب السودانيين بطائرة خاصة من الصين

آخر لحظة:

* قوة من العسكر والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة الوقود

* العدل: (596) سودانياً بسجون الخليج

* رسوب جميع طلاب الشهادة في مدرسة بالشمالية

الدار:

* مجهولون يقتلون إمام مسجد قبل صلاة الفجر بالأبيض

* تفاصيل جديدة ومثيرة حول طفولة نتنياهو في الشمالية

* النيابة تبحث عن علي كرتي

* اكتمال الإجراءات الولية لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض

*/ الشرطة تواصل تحرياتها حول مقتل شاب في طلمبة بنزين

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان لغة عربية للاساس والرياضيات الاساسية للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)