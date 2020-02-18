أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 18فبراير 2020م

التاريخ: 18-فبراير-2020
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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* (الصيحة) تدخل المدينة الصينية الموبوءة وتحاور رئيس الطلاب السودانيين
السوداني:
* فرانسيس دينق يطلب مقابلة البشير
* (الكهرباء) تعلن برمجة قطوعات جديدة
* ضوابط تقنية لمنع تزويد العربات بالوقود من طلمبات متعددة
* النائب العام يوجه باطلاق سراح مأمون حميدة
* ساطع: قرار إيقاف (السوداني) غير موفق
الجريدة:
* مخرج سينمائي سوداني يرفض عرض فيلمه في إسرائيل
* نقل أحمد هارون والسنوسي الى مستشفى رويال كير
* اقتصاديون: (96%) من العملة خارج النظام المصرفي
المجهر:
* أمريكا تقرر رفع حظر التحويلات المصرفية بين السودان ودول العالم
* الإمارات تتكفل باجلاء الطلاب السودانيين بطائرة خاصة من الصين
آخر لحظة:
* قوة من العسكر والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة الوقود
* العدل: (596) سودانياً بسجون الخليج
* رسوب جميع طلاب الشهادة في مدرسة بالشمالية
الدار:
* مجهولون يقتلون إمام مسجد قبل صلاة الفجر بالأبيض
* تفاصيل جديدة ومثيرة حول طفولة نتنياهو في الشمالية
* النيابة تبحث عن علي كرتي
* اكتمال الإجراءات الولية لمقاضاة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض
*/ الشرطة تواصل تحرياتها حول مقتل شاب في طلمبة بنزين
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان لغة عربية للاساس والرياضيات الاساسية للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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