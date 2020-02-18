اتفاق بين الحكومة وحركات دارفور على أن تسود اتفاقيات السلام على الوثيقة الدستورية

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الثلاثاء 18 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
اتفقت الحكومة والحركات المسلحة أن تسود اتفاقيات السلام على الوثيقة الدستورية، واذا حدث تعارض يجري تعديل الوثيقة. وعقد وفدا الحكومة والجبهة الثورية أمس جلستي مفاوضات بجوبا حول قضايا السلطة في نسار دارفور. وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشي، أن النقاش دار حول إيجاد معالجة لطبيعة ومستويات السلطة في الفترة الإنتقالية. وأضاف التعايشي في تصريح صحافي، إن الحكومة اقترحت العودة لنظام الأقاليم مع إعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية. من جانبه قال ممثل قوى تحرير السودان، ابراهيم زريبة، الاتفاق أن تسود اتفاقية السلام على الوثيقة الدستورية، يوفر الحماية القانونية والدستورية لبنود الاتفاق. وقال عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، إن الطرفين توافقا على كثير من البنود المتعلقة بقضية السلطة. وأضاف إن التفاوض سيتواصل اليوم (الثلاثاء) لاكمال النقاش في ملف السلطة. وقال سيعقد وفدا التفاوض جلسات لجنة تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي، تتكون من 5ممثلين لكل طرف.
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