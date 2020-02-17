عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 17 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

بناءً على تقارير المخابرات..استدعاء المخلوع لنيابة الفساد

طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية ونتنياهو يكشف خطة التعاون مع الخرطوم

والدة الشهيد مهند للتيار:” شهود” أخفوا أنفسهم خوفًا

الطاقة تلزم محطات الوقود بالعمل لمدة”24″ ساعة بلا توقف

الجريدة

تجمع المهنيين: علي كرتي يمتلك 230 قطعة بالحلفايا

تورط مدير مدرسة في تسريب امتحانات الشهادة السودانية التجريبية بالجزيرة

نيابة الفساد تستجوب البشير حول اموال الحركة الاسلامية

اليوم التالي

النيابة تحقق مع المخلوع حول أموال الحركة الإسلامية

طائرة إسرائيلية تحلق عبر الأجواء السودانية بشكل رسمي

نتنياهو يعلن عن خطة لإحلال التطبيع مع الخرطوم

لافروف يؤكد لحمدوك دعم روسيا مفاوضات السلام في جوبا

الرئيس الألماني في الخرطوم قريباً

النيل الدولية

حمدوك يعود إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لألمانيا

نيابة مكافحة الفساد تستدعي المخلوع البشير

الماحي: إذا لم تتحقق العدالة محلياً سنطالب بإحالة المتهمين للجنائية

الخارجية تؤكد عدم التقصير بحق (مؤمن) بالدوحة

الشروع فى تخطيط 18 قرية بولاية الخرطوم

أخبار اليوم

عبور أول طائرة إسرائيلية للأجواء السودانية.

الحرية والتغيير ترفض التحرير الجزئي للوقود والخبز وتطالب بإلغائه فورا.

فيصل : تسليم المتهمين في جرائم الحرب للجنائية متفق عليه من كافة المؤسسات قبل الذهاب للتفاوض.

نتنياهو يكشف عن فريق سيعمل على بلورة خطة توسيع التعاون بين إسرائيل والسودان.

الوطن

أرقام صادمة … بدل “لبس” مدير “التأمين الإسلامية” ومعاونيه نحو الـ “5” مليار

تل أبيب تخطط لتوسيع رقعة التعاون مع الخرطوم

بوادر إنفراج في “البنزين” وتفاقم أزمة غاز الطبخ

نيابة الفساد تستدعي البشير لإستجوابه في بلاغ غسل أموال وثراء حرام

آخر لحظة

مقاضاة وزير الداخلية ونيابة الفساد تحقق مع البشير

طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

توقيف مدير مدرسة بتهمة تسريب امتحانات بالجزيرة

تفاقم أزمة غاز الطبخ وبوادر إنفراج (البنزين)

ألمانيا تتولى تدريب الأجهزة الأمنية في السودان

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صوت الأمة

استجواب المخلوع حول علاقة الحركة الإسلامية بعناصر إرهابية دولية

الحكومة تلزم محطات الوقود بالعمل 24 ساعة

طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

لجنة لحصر الخسائر الناجمة من قطع توصيلات الكهرباء عن آبار النفط

د . حمدوك يعود إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لألمانيا

الدار

نتنياهو يؤكد ما نشرته الدار حول ميلاده ونشاته في السودان

الدولار يتجاوز (104) في تداولات الأسواق الموازية

النيابة تحقق مع البشير حول التصرف في شركات الاتصالات وغسيل الاموال

قرار بإلزام محطات الوقود بالعمل (24) ساعة

مشاجرة في صف رغيف تؤدي لمقتل شاب وإصابة آخر

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس و الأحياء للثانوي

الانتباهة

استجواب البشير حول أموال الحركة الإسلامية و”موبايتل”

المهدي للانتباهة”: بعض الحركات تقوم بالتجنيد لتكبير كومها

ضبط”2.5 طن من الأدوية الفاسدة بمستشفى أم درمان

كشف الامتحان التجريبي بالجزيرة والقبض على مدير مدرسة

التغيير: لجنة للتحكيم حول رفع الدعم أو رفضه

تجميد قرار الطبالي ورفع الإضراب بميناء سواكن”45 يومًا

توقيف شبكة تدير الدعارة وتحتجز طالبة لشهرين

إلزام الطلمبات بالعمل”24 ساعة

الصيحة

نبيل أديب: زيارة وفد”الجنائية” للخرطوم ربما لترحيل البشير

الجيش: نتائد طيّبة بشأن الأسرى في اليمن قريبًا

التحريّ مع البشير بشأن فساد الاتصالات والحركة الإسلامية

توقيف مدير مدرسة سرّب امتحانات تجريبية بالجزيرة

حمدوك يعود إلى البلاد بعد زيارة لألمانيا

اتفاق بين الخرطوم وواشنطن لتطبيع القطاع المصرفي

تحذير من ندرة في السلع بسبب إجراءات الوارد

السوداني

نتنياهو: خطة للتطبيع مع الخرطوم

طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

وزير الداخلية للسوداني: سنسحم أيّ تجاوزاتٍ في الجنسية أو الجواز بقوة القانون

قانون جديد يمنع الاختلاط في المدارس الخاصة

قوى الحرية ترفض التحرير الجزئي للوقود والخبز وتطالب بإلغائه فورًا

نقص في حصة الخرطوم من دقيق الخبز ومطاعم وكافتيريات تغلق أبوابها

الحداثة

أحمد عبد الله عثمان: سنعلن عن انتخاباتٍ حرّة ومباشرة للجان ديوان الزكاة

“كنانة” تقاضي تجارًا استخدموا علامتها التجارية

جامع السودان تتقدّم عالميًا وتحتل المرتبة الأولى محليًا حسب تصنيف”لويبرمتركس”

الشروع في تخطيط”18″ قرية بولاية الخرطوم

تأجيل النظر في دعوى مفصولي وحدة تنفيذ السدود

“الشيوعي” يرفض زيادة أسعار الوقود والخبز ويحذّر من نسف”الانتقالية”

السوداني الدولية

استجواب البشير حول تمويل الحركة الإسلامية لعناصر إرهابية دولية

بعد لقاء حميدتي..عودة الإدارات الأهلية بالشرق إلى مسار جوبا

تعرّض هيئة الاتهام في قضية أحمد الخير لتهديداتٍ بالقتل

حزب التحرير يوجّه انتقاداتٍ للحكومة الانتقالية

السودان يشارك في مسابقة ترعاها السويد

قناة الملاعب

افتتاح ميدان الأطباق للرماية بالخرطوم الجمعة المقبل

بعثة منتخب الشباب تصل الرياض للمشاركة بالبطولة العربية

الشرطة القضارف ينتصر على الأمل عطبرة بهدفين باستاد القضارف

المجهر:

(نتنياهو) يعلن تشكيل فريق إسرائيلي للتطبيع مع السودان

عضو السيادي (رجاء نيوكولا): لم نتخذ موقفاً نهائياً بتسليم (البشير) للجنائية