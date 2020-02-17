بوادر إنفراج في (البنزين) وتفاقم أزمة غاز الطبخ

بدأت بوادر إنفراج لأزمة البنزين بالخرطوم عقب الإعلان عن إصلاح عطل أنبوب خط هجليج بنسبة (80%)، وبدء عمل محطات البنزين التجاري، في وقت تفاقمت فيه أزمة غاز الطبخ. واختفت مظاهر صفوف المركبات الطويلة أمام عدد كبير من محطات الوقود بوسط الخرطوم.

وقال صديق عباس عامل بمحطة وقود بمنطقة جبرة، إن إمداد البنزين بدأ يتوفر بصورة مستقرة منذ مساء أمس السبت.

وأشار في حديثه بحسب صحيفة الجريدة، أمس إلى أن عمل المصفاة إنعكس إيجاباً في توقر البنزين إلى حدٍ كبير مقارنة بالأيام الماضية. في الوقت ذاته، تعالت شكاوى المواطنين من عدم وجود غاز الطبخ خلال الأيام الماضية وعدم توفره من قبل الوكلاء.

وقال المواطن عبد الباسط علي، إن غاز الطبخ أصبح سلعةً غير متوفرة في متناول الأيدي. وأشار إلى أنه يبحث عن أسطوانة للاستخدام المنزلي منذ خمسة أيام دون جدوى وقال: “لقد سئمنا هذا الوضع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)