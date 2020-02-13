شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفت المطربة الشاب إيلاف عبد العزيز ما تناقلته بعض المواقع عن زواجها من المطرب الشاب أحمد الصادق . قالت إيلاف التي ظهرت عبر فيديو مباشر من خلال فيس بوك أن احمد الصادق ظل داعماً لها منذ ظهورها ، وأن ما يربطها،به لا يتعدى سوى الصداقة مشيرة إلى أن مصدر الشائعة جاء بسبب الصورة التي ظهرت فيها برفقة أحمد الصادق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة إيلاف عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الفنان احمد الصادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.