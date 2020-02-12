تفاصيل صادمة… فضيحة جنسية كبيرة تهزّ البحرين لـِ21 فتاة تم استعبادهن جنسياً

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف النقاب عن فضيحة جنسية كبيرة في البحرين بعد إعلان كازاخستان إنقاذ 21 فتاة كازاخية من الاستعباد الجنسي في البحرين.
وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان: “ساهمت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة العربية السعودية، وبمساعدة شرطة البحرين في تحرير 21 مواطنة من جمهورية كازاخستان من الاستعباد الجنسي”.
وأوضحت الوزارة، أن الفتيات الصغيرات تم استدعاؤهن عن طريق الاحتيال، للعمل في قطاع الخدمات الفندقية، لكن عند وصولهن إلى المنامة، أجبرهن أصحاب العمل الذين استولوا على جوازات سفرهن عنوة، على تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك باستخدام القوة البدنية ضدهن في حال العصيان.
وبحسب البيان فقد تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، ومن بينهم مواطنات كازاخيات، والآن تقوم الأجهزة المختصة بإجراء التحقيق في هذه القضية.
يذكر أنه تم إيواء الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدا لإعادتهن إلى بلادهم.
وطن سرب
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