الهلال يقطع شوطاً بعيداً في حسم المفاوضات مع كواسي ابياه

الخليج 365 : نجح اشرف سيد احمد الكاردينال في الاقتراب من حسم صفقة انتقال المدرب الغاني كواسي ابياه للعمل بالدوري الممتاز السوداني عبر بوابة الهلال وتفيد متابعات الصحيفة أن الهلال وابياه اتفقا النقاط الاساسية وتبقي بعض الجوانب التي يتوقع حسمها خلال الساعات المقبلة ويجدر ذكره أن ابياه اختلف مع قادة منتخب السودان بسبب الراتب بجانب امر المراحل السنية.

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