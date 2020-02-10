عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 10 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

جدل حول طلب السودان من الأمم المتحدة إنشاء بعثة سياسية

مقاومة الحصاحيصا ترهن أقفال المحلية باستكمال هياكل السلطة

إصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي

أزمة مرورية خانقة بالخرطوم

قيادي بالتغيير: طلب حمدوك بشأن الدعم الأممي يشابه مقابلة البرهان لنتنياهو

التيار

الغموض يكتنف طلب حمدوك الحماية الدولية

الرشيد سعيد للتيّار: قرارات وشيكة بشأن المؤسسات الإعلامية الموقوفة

احتجاجات بعطبرة” و”كوستي” لإقالة الولاة

وقفة احتجاجية للعاملين بديوان الضرائي

التعليم العالي: جهات تعبث بالطلاب بعد نجاح الثورة

لقاء لميركل” وحمدوك” يبحث الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد

تواصل الاحتجاجات للأسبوع الثاني

مجلس الجالية: أكثر من”23″ ألف سوداني مهدّدون بالطرد من الكويت

أخبار اليوم

توضيحات لمجلس الوزراء حول مخاطبة حمدوك المثيرة للجدل للأمم المتحدة.

تواصل المظاهرات بالولايات احتجاجا علي إنعدام الخبز والوقود وإصابات في كوستي.

الموت يغيب الفنان الكبير عبدالعزيز المبارك بعد صراع مع المرض.

نتنياهو عن لقائه رئيس المجلس السيادي في السودان: صنعنا التاريخ.. والدول العربية تريد التقرب منا.

وزارة المالية تبدأ بتطبيق حساب ايرادات ومنصرفات الميزانية بدولار قيمته (55) جنيهاً بدلاً عن (18) جنيهاً.

الوطن

نتنياهو: صنعت التاريخ بلقاء البرهان

الحكومة تطلب من مجلس الأمن إنشاء بعثة خاصة للسلام

صوت الأمة

المهدي الى جوبا بدعوة من الرئيس سلفاكير

بلاغ بالقتل العمد ضد المخلوع

توقعات بانفراج أزمة الوقود خلال يومين

مواطنون يتهمون الشرطة بعرقلة الشكاوى لدي نيابة الثراء الحرام

الحداثة

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عصابة إثيوبية تختطف”سودانيين” وتطلب فدية مقابل إطلاق سراحهما

شكاوى من انقطاع الإمداد المائي بأحياء الأزهري

انطلاق أعمال قمّة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين

“الشعبية” تكشف عن استعانة النظام المباد بعناصر من”بوكو حرام” في حرب جبال النوبة

العاملون بالضرائب يطالبون بإقالة الأمين العام للديوان

توصية بتوجيه البنوك لتمويل قطاع التعدين وملاءمة القوانين المحلية والمركزية

آخر لحظة

“آخر لحظة” تكشف أخطر عمليات تلاعب بميناء بورتسودان

حمدوك يطلب وضع البلاد تحت الوصاية السياسية

ضوابط مشدّدة لصرف الوقود والخبز

الموت يغيّب الفنان عبد العزيز المبارك

المريخ المغرور يسقط في فخ”النمور”

مدني: انفراج في حصة دقيق الخبز المدعوم

الطاقة تخصص”4″ جالون يوميًا لكلّ سيارة

الصيحة

الطلاب السودانيون بالصين يصلون الأربعاء

وكيل الإعلام يكشف للصيحة” معلومات جديدة عن المؤسسات الموقوفة

الصناعة: قوانين للحد من التلاعب في السلع المدعومة

تواصل احتجاجات الخبز والوقود بعطبرة” ومطالبات بإقالة الوالي

تقرير..رفعع السودان من قائمة الإرهاب نهاية فبراير

السوداني الدولية

الطاقة تحدّد”4″ جالون بنزين لكلّ سيارة

حمدوك يطلب من مجلس الأمن الدولي إنشاء بعثة سياسية للسودان تحت الفصل السادس

الأوضاع الراهنة تجمع حزبي المهدي ومبارك الفاضل

بعد معاناة طويلة مع السرطان عبد العزيز المبارك في ذمة الله

الجيش يعلن التأمين البري والجوي للمسارات الإنسانية

وقفة احتجاجية بالخرطوم رفضًا للتطبيع مع إسرائيل

الحرية والتغيير تبحث مع حركة الحلو تحقيق السلام

وفد سعودي يصل الخرطوم خلال أيام لمناقشة إجراءات صادر الماشية

الانتباهة

أوامر للولاة العسكريين بتسليم الحكم لأمناء الحكومات

إصابة”10″ متظاهرين في كوستي

تعليق الدراسة بالنيل الأبيض وشرق دارفور

التجمّع الاتحادي: خط النفط تعرّض للتخريب بـ”فعل فاعل”

قناة الملاعب

جهود لتطوير الكرة عبر المراحل السنية

المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية يبحث عددا من القضايا

المفوضية تعلن جدول إجراءات عمومية اتحاد الريشة

الهلال كادوقلي يتعادل مع الخرطوم الوطني سلبياً باستاد كادوقلي

حي الوادي نيالا ينتصر على الأمل عطبرة بهدفين لهدف باستاد عطبرة

الأهلي شندي يتغلب على المريخ العاصمي بهدف باستاد شندي

الأهلي مروي يستضيف الأهلي الخرطوم عصر اليوم باستاد كريمة

الأهلي عطبرة يلتقي المريخ الفاشر مساء اليوم باستاد عطبرة