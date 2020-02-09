عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 9 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

رسميًا تدشين مبادرة التيّار لإطلاق سراح نزلاء السجون

الحكومة تسلّم وساطة جوبا احتجاجًا مكتوبًا على تسجيل الفيديو

أزمة حادة في الخبز والوقود بالعاصمة والولايات

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإسقاط السودان من قائمة الإرهاب

الجريدة

لجان المقاومة: مليونية تصحيح المسار الثلاثاء المقبل

احتجاجات بالخرطوم ومطالبات بتعيين والٍ مدني

مدني يكشف للجريدة أسباب تفاقم أزمة الخبز

تواصل الاحتجاجات بعطبرة لليوم الثالث على التوالي

أخبار اليوم

أزمة حادة في الخبز ومظاهرات بالخرطوم والولايات وتوضيحات لوزير الصناعة.

الحكومة تسلم احتجاجاً رسمياً للوساطة وتنفي تعليق المفاوضات مع الحركة بقيادة الحلو.

حمدوك يوجه بالتحقيق الفوري في مسببات عطل خط أنابيب البترول.

مظاهرات بالولايات وتجمع المهنيين يعلن اقالة والي نهرالنيل.

الوطن

“المهنيين” في نهر النيل يعلن خلع “الوالي”

الأمم المتحدة تطالب بإسقاط السودان من قائمة الإرهاب

الحكومة تعلق التفاوض مع حركة الحلو اعتراضاً على “الإساءة”

افتتاح مستشفي معاوية البرير بالولاية الشمالية

صوت الأمة

رفع حصة الدقيق الى 73 ألف جوال يومياً

الصين تدعو المهدي لزيارة أراضيها

الطاقة تكشف أسباب أزمة الوقود وتحدد نسبة للمركبات

الأمة القومي يدفع بمبادرة لمشروع قانون للنقابات والاتحادات المهنية

الحكومة و الشعبية بقيادة (الحلو) يعلنان استئناف التفاوض الاثنين

وزير الصناعة يقر بتفاقم أزمة الخبز ويعد بحلول جذرية

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آخر لحظة

تفاقم أزمة الخبز وحميدتي يتبنى مصنعًا لإنتاج الكسرة

احتجاجات ومتاريس ودعوات لمواكب بالثلاثاء

فيديو مسرّب يربك مفاوضات الحكومة مع الحلو

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإزالة السودان من الإرهاب

حمدوك يصل أديس أبابا للمشاركة في القمّة الإفريقية

اتفاق بين الحكومة و مسار الشرق واجتماعات لـ قحت بجوبا

السيادي يدعم مشاريع إنتاج الكسرة بـ 3″ مليارات جنيه

الحكومة: لم نعلّق التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو

الحداثة

غوتيريس يطالب بإسقاط السودان من قائمة الإرهاب

العاملون بمؤسسة التنمية الاجتماعية بالخرطوم ينظمون وقفة احتجاجية اليوم

ضبط 320″ رأسًا من الماشية بالبحر الأحمر في طريقها للتهريب خارج البلاد

استدعاء المخرج ياسر عبد اللطيف للإدلاء بأقواله أمام النيابة

وزير الصحة يطرح التحديّات التي تواجه البلاد والإجراءات الخاصة بالحماية من كورونا

مبادرة للأجهزة التنفيذية لمعالجة أزمة الخبز وندرة السلع بالمناطق الطرفية

المالية تتعهّد بدعم مشروعات شركة زادنا

ترتيبات لفتح المسارات الإنسانية بجنوب كردفان والنيل الأزرق

الانتباهة

الانتباهة تكشف محاولة بيع نيزك الصنيقر

تظاهرات بالخرطوم وولايات لانعدام الدقيق وأزمة المواصلات

تهديدات بوكو حرام تجبر تلميذات بالفشقة على ترك الدراسة

وصول 300″ ألف طن من الوقود للخرطوم

اجتماع مجلس وزراء مصغر يقرّر تدابير بشأن الدقيق

الحكومة: لا تعليق للتفاوض مع الحلو

الطاقة: مصفاة الخرطوم متعطّلة بنسبة 50%

وفد جنوب السودان يخرج من اجتماع إيقاد ويحمل العلم

الصيحة

السودان يخسر معقده في مجلس السلم الأفريقي

زيادة صفوف الخبز مع اقتراب الموعد المضروب لانتهاء الأزمة

اكتمال الترتيبات لنقل 159″ طالبًا سودانيًا من ووهان الصينية

النيابة ترفض شطب التّهم في مواجهة اثنين من متهميّ الانقلابية

شعبة مصدريّ الذهب تهاجم سياسات التصدير الجديدة للمركزي

خبير مالي عالمي ينفي إغلاق حسابات بنكية لسودانيين مقيمين بالإمارات

استقرار أسعار العملات بالأسواق

السوداني الدولية

احتجاجات لشحّ الخبز والبنزين ومدني عباس يعتذر

وزير الطاقة يحدّد حصص وقود السيارات لحلّ الأزمة

الحكومة ومسار الشرق يتفقان ومحمد جلال يخلق أزمة تفاوض لجناح الحلو

قناة الملاعب

ختام كورس حكام الشان في القاهرة بمشاركة الحكم الدولي محمود شانتير

اتحاد حلفا الجديدة للكرة يفوز بولاية ثانية

ورشة للإعلام الرياضي والتطوير الثلاثاء القادم

إكتمال الاستعدادات لإفتتاح مضمار ألعاب القوي بالنيل الابيض

الهلال الأبيض ينتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف على الرابطة كوستي باستاد كوستي

الهلال كادوقلي يستضيف الخرطوم الوطني باستاد كادوقلي عصر اليوم

الأهلي شندي يستضيف المريخ العاصمي مساء اليوم

الأمل عطبرة يلتقي حي الوادي نيالا باستاد عطبرة مساء اليوم

مباريات المرحلة المشتركة عصر اليوم الميرغني كسلا يستضيف كوبر البحراوي

الاهلي مدني يستضيف المريخ الجنينة

ودنوباوي يلتقي المورده

المريخ بورتسودان يقابل المريخ نيالا