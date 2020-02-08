شاهد بالفيديو : الهدف العالمي للاعب محمد عبد الرحمن (الغربال) كأول أهدافه من مقصية رائعة أذهلت الجماهير الجزائرية

فاز فريق أهلي برج بوعريريج، على ضيفه اتحاد بلعباس، بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الجزائري لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب “20 أوت” بمدينة البرج، اليوم السبت.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض بالمباراة الصعبة، للمهاجم السوداني محمد عبد الرحمن، الذي تألق كثيراً، وسجل هدفاً بطريقة رائعة جعلت حناجر كل الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب تهتف باسمه مطولاً.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 تمكن اللاعب السوداني المعروف باسم “الغربال”، والذي التحق بالدوري الجزائري في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، من تسجيل أول أهدافه بألوان الفريق الأصفر، بعد استغلاله لارتباك في دفاع المنافس، وعرضية من أحد زملائه، ترجمها في الشباك بمقصية في الدقيقة 49، ليضيف زميله الهادي بلعميري الهدف الثاني في آخر ثواني اللقاء.

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وارتقى أهلي البرج بعد هذا الفوز إلى المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وهو ما جعله يبتعد أكثر عن منطقة الهبوط، فيما تراجع اتحاد بلعباس للمركز العاشر بنفس رصيد منافسه.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)