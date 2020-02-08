غرفة مصدري الماشية تتراجع عن الاشتراطات التي فرضتها السعودية

الخليج 365 :

أعلنت غرفة مصدريّ الماشية، نيتها التراجع عن الاشتراطات التي فرضتها المملكة العربية السعودية لاستئناف صادر الماشية.

وطالبت الغرفة، منسوبيها للتعامل بما كان سابقًا وعدم إرجاع أيّ باخرة مهما كانت الأسباب، وأنّ يتمّ استلام المواشي ووضعها بالمحجر حتى تتمّ معالجتها.

وكشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” بحسب مصادرها عن أنّه تمّ الاتفاق على أنّ يتمّ التصدير حسب الاشتراطات التي تحدّدها وزارة الثروة الحيوانية بالسودان، كما أجمع المصدّرون على تنظيم أنفسهم بتحديد الكميات وتوزيعها على المصدرين للحفاظ على الجودة والأسعار المجزية للمواشي، بجانب تنظيم المصدرين لعمليات الصادر بأنفسهم وتقسيم الحصص بالتساوي بينهم لتحقيق العدالة.