عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 7 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تجمّع المهنيين يرفض التطبيع ويطالب بمراقبة مؤسسات السلطة

الحركة الشعبية: لقاء عنتبي طرح مشاكل أجهزة الحكم الانتقالي

إنهاء خدمة 9 من مديري البنوك

ساطع الحاج: التطبيع خط أحمر

التيار

الموانئ تستقبل شحنات من المشتقات البترولية وغاز الطبخ

أجهزة فحص دقيقة لاكتشاف مرض كورونا بالمعابر

المهدي: رفع السودان من قائمة الإرهاب بيد الكونغرس

الطب الشرعي يدلي بإفاداتٍ مثيرة في قضية قتل شاب أثناء الثورة

أخبار اليوم

إجتماع البرهان وحمدوك بحضور حميدتي وأعضاء بالسيادي.

الصادق المهدي: التطبيع مع اسرائيل يفتح البلاد لجماعات التشدد والتطرف الجهادي.

قرارات لجنة تفكيك النظام : حل مجالس إدارات مصارف وشركات

اعفاء مديري 9 بنوك واسترداد ممتلكات مجمع النور الاسلامي ومنظمة معارج.

الوطن

وساطة تفلح في إزالة سوء الفهم بين “البرهان وحمدوك”

حل مجالس “12” بنكاً وإنهاء خدمة “9” مدراء

شراكة ذكية بين منظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الصحة بتسليم أجهزة مرض الكورونا

صوت الأمة

المهدي يطالب البرهان بالاعتذار ويهدد بالانسحاب من ترشيحات الولاة

الحكومة تنفي علم حمدوك بلقاء عنتبي

حميدتي يقود وفداسياديا لتسوية الأزمة مع رئيس الوزراء

لجنة إزالة التمكين تسترد ممتلكات منظمة معارج وتنهي خدمة مدراء بنوك

القبض على امرأة تمتلك ماكينة طباعة عملة بالحاج يوسف

آخر لحظة

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لجنة التمكين تطيح 9 مدراء بنوك

مصادرة 28 قطعة لمنظمة لأشقاء البشير بكافوري

بعد ضجة لقاء نتنياهو..اجتماع بين البرهان وحمدوك

الرئيس الألماني يزور الخرطوم قريبًا

السوداني الدولية

وجدي صالح: بالمستندات الصحف الموقوفة تتبع للوطني

البرهان يلتقي حمدوك و السوداني الدولية تكشف ما دار

“الشيوعي بالجزيرة: لم نسم مرشحًا لمنصب الوالي

“المهنيين : العلاقة مع إسرائيل يحددّها الدستوري والحكومة المنتخبة

الانتباهة

حل مجالس إدارات 12 بنكًا وإنهاء خدمة 8 مديرين

تفاصيل اجتماع جديد بين البرهان وحمدوك

المهدي: لقاء عنتبي ثمرته مرّة

الأرصاد: جبهة هوائية باردة تمرّ بالبلاد اليوم

محمد إبراهيم: المعدات الموجودة في السودان بإمكانها أنّ تنتج أعمالاً عالمية ولكنّ

الصيحة

وساطة السيادي تجمّع البرهان وحمدوك

إعلان تعرفة وأوزان جديدة للخبز غدًا

لجنة التفكيك تجلّ مجلس إدارات بنوك وإعفاء مديرين

الحداثة

البدوي: 60% من السودانيين يشملهم الدعم النقدي المباشر

لقمان أحمد مديرًا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

البرهان يتسلّم رسالة خطيّة من أفورقي

الحزب الجمهوري يدعو للصلح مع إسرائيل ويرفض الانسياق وراءها دون بصيرة

قناة الملاعب

تدشين الموقع الالكتروني للاتحاد السوداني لكرة القدم sudanfa.com

الإتحاد يصدر منشور بخصوص إقامات اللاعب الأجانب

الرابطة كوستي يستضيف الهلال الأبيض عصر السبت 8 فبراير باستاد كوستي

الأمل عطبرة ينتصر على الأهلي الخرطوم بهدف باستاد عطبرة

الهلال العاصمي يتغلب على الشرطة القضارف بأربعة أهداف مقابل هدف باستاد الهلال

الأهلي شندي يتأخر بهدفين لهدف امام الهلال الفاشر باستاد شندي