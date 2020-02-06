الهلال أمام فرصة سباق الصدارة مع المريخ اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون الهلال الخرطوم أمام فرصة اليوم”الخميس” للاقتراب أكثر من منافسه المريخ الخرطوم المتربّع على صدارة الدوري الممتاز، عندما يستقبل بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” نظيره الشرطة القضارف ضمن المرحلة الثامنة عشر من المنافسة.

والهلال الخرطوم، عندما يخوض مباراته أمام الشرطة القضارف غدًا”الخميس”يتواجد في المركز الثاني برصيدٍ من النقاط يصل إلى”32″، بفارق ست نقاط عن المتصدّر مع مباراة مؤجّلة له.

وسيخوض”الأزرق” اللقاء في ظروفٍ معقدّة بعد الصدمة القارية ووداعه دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله أمام الأهلي المصري في المباراة التي جرت”السبت” والتي كان فيها يحتاج إلى الانتصار لضمان التأهل إلى ربع نهائي المنافسة.

والتركيز على تحقيق نتيجةٍ إيجابية أمام الشرطة القضارف، سيكون هدفًا أساسيًا من جانب الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر من أجلّ محو الصورة الباهتة في المنافسة الإفريقية.

الشرطة القضارف، صاحب الـ”13″ نقطة، بالمركز الـ”15″ يطمح في الخروج من ملعب”الجوهرة الزرقاء” بنتيجة جيّدة تعينه على تحسين موقفه في المنافسة بعد دخول النصف الثاني منها.

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وبملعب شندي، يواجه الأهلي في السادسة والنصف نظيره هلال الفاشر، ويهدف إلى حصد العلامة الكاملة من أجل مواصلة زحفهم إلى المقدمة.

ويقبع الفريق الشهير بـ”الآرسنال” في المرتبة الثامنة بالدوري، ويملك في جعبته”23″ نقطة.

أمّا الطرف الآخر، هلال الفاشر فيتطّلع إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابية وتأمين موقفه مبكرًا في المنافسة.

ويجمع الفريق الملّقب بـ”الخيّالة” في رصيده”20″ نقطة، ويتواجد في المركز العاشر.

وفي جولة ثانية، يهدف الأمل عطبرة إلى انطلاقة قوية والعودة إلى المقارعة على المركز الأوّل بعدما تنازل عنه لصالح المريخ عندما يستضيف نظيره الأهلي الخرطوم.

ويملك ممثل عطبرة في جعبته”31″ نقطة، بالمركز الثالث، فيما يجمع الأهلي”19″ في المركز الـ”11″.