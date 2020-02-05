عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 5 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

اجتماعات عاصفة ومكثفة بعد لقاءةالبرهان ـ نتنياهو

قيادي بالتحرير والعدالة: التطبيع مع إسرائيل يحقق للسودان مكاسب كثيرة

المهدي: الوضع الاقتصادي كشملة بت كنيش

القضارف: إمام مسجد يفتي بحرمة إدخال الأطفال للمدارس

الصحة الاتحادية: خلو السودان من وباء كورونا

اختصاصيو العيون يطالبون بتجهيز أقسام العيون بالمستشفيات بالأجهزة الحديثة

الجريدة

التغيير: لقاء البرهان ونتنياهو تجاوز للوثيقة الدستورية ونرفضه بحزمٍ

ارتفاع حالات الوقاة بحفريات الإسكان في أبو سعد إلى46 شخصًا

مقاومة العباسية: خور أبو عنجة أصبح وكرًا للجريمة ومياه الصرف الصحي

مواطنون بسنار يهدّدون باللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد أراضي تغوّل عليها النظام البائد

نائب رئيس جزب المؤتمر السوداني مستور أحمد للجريدة استقالة الشيخ لا علاقة لها بتطلّعات شخصية والحزب لم يبت فيها

أخبار اليوم

بيان للبرهان حول إجتماعه المفاجئ برئيس الوزراء الإسرائيلي بيوغندا.

ردود فعل واسعة لقوي سياسية وحزبية للقاء عنتبي بين البرهان ونتنياهو.

الإمام الصادق المهدي يعقد مؤتمرا صحفيا بمطار الجنينة.

الحزب الشيوعي: لقاء البرهان بنتنياهو طعنة وخيانة لتقاليد شعبنا.

الوطن

ردود أفعال واسعة للقاء “البرهان نتنياهو”

ترحيب دولي ورفض من قوى اسلامية ةيسارية للتطبيع مع اسرائيل

شرطة سواكن تسترد ممتلكات لعائدين من الاغتراب بعد ساعات من سرقتها

“الصناعة”: خطة لإقامة مدن صناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

آخر لحظة

لقاء البرهان ونتنياهو يُربك الخرطوم

التحقيق حول توقف مصفاة الجيلي

ضبط أسلحة بالقضارف وإعفاء مسؤولين بولايات

السعودية تتجة لإلغاء نظام الكفيل

(كاف) يكشف أكاذيب الأهلي المصري ضد الهلال

هند الطاهر تعود بالجديد من اسكتلندا

مسؤول ألماني رفيع يزور الخرطوم غدًا

جنوب كردفان تدعم برلمان الشباب للمياه

المالية: حجم تمويل خطة اليونيسف241 مليون دولار

صوت الأمة

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اجتماعات عاصفة للسيادي والوزراء تناقش لقاء البرهان ونتنياهو

المهدي: لقاء رئيس وزراء إسرائيل لا يضيف للسودان شيء

(صوت الأمة) تكشف النقاب عن مهندسة صفقة عنتيبي بين البرهان ونتنياهو

قرار مرتقب بإلغاء نهائي لنظام الكفالة في السعودية

الحداثة

وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني يصل الخرطوم اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يشكر البرهان على قيادته التطبيع مع إسرائيل

“المهدي: التعاون مع نتنياهوخط أحمر

“الشيوعي: لقاء البرهان ونتنياهو خيانة لنضال الشعب السوداني

وزير خارجية فلسطين: نحن بانتظار ردود فعل القوى الحيّة في السودان

“البعث الأصل يحذّر من تطبيع العلاقة مع إسرائيل

“المالية تحدّد أجندة اجتماع أصدقاء السودان المقبل في السويد

الانتباهة

البرهان يكشف أسباب لقاء بنتنياهو

الحكومة الإسرائيلية: السودان أذن لطائراتنا بالتحليق فوق أجوائه

مليشيات إثيوبية تتوغّل داخل الحدود وتختطف امرأتين

بدء إجراءات معاملات إجلاء السودانيين من الصين

اتحاد المقاولين: “الضمان الاجتماعي أكبر مضارب في سوق العقارات

تعطيل خطاب بالمركزي يفاقم أزمة الوقود

الصحة: خلو السودان من وباء كورونا

السوداني الدولية

ردود أفعال متباينة والأحزاب الكبيرة ترفض لقاء البرهان ونتنياهو

“السوداني الدولية تستنطق نجوى قدح الدم حول اللقاء

أزمة مواصلات خانقة بولاية الخرطوم

الصحة: خطة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة ووهان بالصين

مبارك الفاضل يرحّب بلقاء البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الكودة: جربنا مقاطعة إسرائيل قرنًا من الزمان ولم نستفد شيئًا

الصيحة

اجتماعات سرية وردود فعل متباينة للقاءالبرهان ـ نتنياهو

تشكيل دائرة خاصّة للنظر في قضايا مسؤولي النظام السابق

الطب العدلي: مشارح الخرطوم تستقبل بين1 ـ3 مجهولي الهوية يوميًا

مزارعو القضارف يحذّرون من ندرة وارتفاع في أسعار الذرة خلال أيّام

موقع إسرائيلي: السودان لم يعد مهدّدًا للأمن القومي

الدار:

(الدار) تجري استطلاعات حول لقاء البرهان ونتنياهو

(أبو صبة) يروع المواطنين أثناء نومهم جنوب الخرطوم

قرار مرتقب بالغاء نهائي لنظام الكفالة في السعودية

وكيل وزارة الطاقة: مصفاة الخرطوم لم تتوقف

قناة الملاعب

أبوجبل: الكاف أفادنا بشكوى الأهلي القاهري وعقوبات الهلال رسمياً

الاتحاد يقدم أزياء المنتخبات الجديدة من (جاكو )

ختام ورشة المنظومة الادارية للأندية اليوم

الاتحاد السوداني لكرة القدم يطلق موقعه الالكتروني الخميس 6 فبراير

المريخ العاصمي ينتصر على الهلال كادوقلي بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد كادوقلي

الأهلي عطبرة وحي الوادي نيالا يتعادلان سلبياً باستاد عطبرة

الشرطة القضارف يواصل الاعداد للقاء الهلال العاصمي الخميس 6 فبراير باستاد الهلال

الرابطة كوستي يلتقي المريخ الفاشر باستاد كوستي عصر اليوم

الفلاح عطبرة يستضيف الخرطوم الوطني مساء اليوم باستاد عطبرة

الأهلي مروي يستضيف حي العرب بورتسودان عصر اليوم باستاد كريمة