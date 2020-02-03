السعودية تشرع في إستخراج أذونات استيراد المواشي من السودان

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الخليج 365 :
علم “باج نيوز” أن السلطات السعودية بدأت في إستخراج أذونات لاستيراد المواشي من السودان فى وقت وصف فيه عدد من مصدري الماشيه إجراءات وزارة الثروة الحيوانية بالبطء فى إنفاذ الضوابط والشروط الخاصة لإستئناف صادر الماشيه الحيه للسعودية.
وطالب عدد من مصدري الماشية بالإسراع فى إجراءات الصادر لاسيما وأنهم تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة لتوقف الصادر و ارتفاع الأعلاف.
ورفعت السعوديه قبل عدة أيام عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض هناك وفقاً للإشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المُصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.
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