عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 3 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مخالفات مليارية بهيئة الموانئ البحرية

البرهان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية

إعلان جدول امتحانات الشهادة السودانية

مذكرة للمجلس السيادي رافضة لممثلي مسار الشرق بالمفاوضات

المهدي يدعو لجان المقاومة لتكوين حزب باسمهم

تجمّع المهنيين يطالب بدراسة جديدة للحد الأدنى للأجور

القبض على القيادي الشعبي عمر عبد المعروف بسببانقلاب الإنقاذ

الدعم السريع تضبط عناصر معارضة لدولة جنوب السودان

الجريدة

الآلاف يتظاهرون بالفولة ويطالبون بإقالة الوالي

الشيوعي يلتقي حمدوك ويستعجل إعلان المجلس التشريعي

قيادي بالتغيير: قرارات الحكومة تطبخ بعيدًا عنّا

وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الشهادة السودانية في أبريل

مقاومة مايو: لا نمانع في مشاركة الدعم السريع في حملة النظافة

العاملون بجبل أولياء يدخلون في إضراب مفتوح احتجاجًا على سلوك لجان المقاومة

العدل والمساواة: الأراضي والعدالة ضمن ملفات مسار دارفور

الغرامة والسجن لصاحب مخبز بسبب زيادة سعر الرغيف

أخبار اليوم

الخارجية الأمريكية تدعو البرهان لزيارة واشنطن.

المهدي : المناداة بالعلمانية والحديث عنها سابق لأوانه.

حمدوك يؤكد على أهمية تطويرالعلاقات مع جيبوتي.

المجلس الأعلى للسلام يتوافق على أجندة مفاوضات السلام واستئناف التفاوض غدا بجوبا.

الوطن

زيارة مرتقبة للبرهان إلى واشنطن

“الداخلية” ترفض رفع الحصانة عن قوة شرطية متهمة بقتل شاب

قرارات من المالية بتشكيل لجنة لإزالة التمكين داخل الوزراة

“أخيرة الوطن”: عبد الكريم الكابلي .. مطر الإبداع في خريف البلاد

آخر لحظة

حظر سفر قيادات وقرارات بشأن بنوك وشركات

بومبيو يهاتف البرهان ويدعوه لزيارة أمريكا

الشعبي : أحزاب بالتغيير تلقت أموالاً من الخارج

تجديد حبس وداد والمؤبد لنجل وزير سابق

(المهنيين) : لن تخيفنا زواحف النظام البائد

صوت الأمة

المهدي: سنلجأ للشعب ليفوض حكامه إذا تعثرت الحكومة

واشنطن تدعو البرهان لزيارة أراضيها

الغرامة (25) ألف جنيه لصاحب مخبز يبيع الرغيفة بجنيهين

تشكيل لجنة لإزالة التمكين بوزارة المالية

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السوداني الدولية

حمدوك يجتمع بوفد من الشعبي

البرهان يلتقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة

لجان المقاومة بالجزيرة ترفض مرشّح الشيوعي لمنصب الوالي

أزمة الوقود تتفاقم وزيادات في تعرفة المواصلات دون منشور

الدعم السريع تلقي القبض على4″ معارضين جنوبيين بالكلاكلة

السوداني الدولية تكشف عن اجتماع بينالشعبي وحمدوك

السوداني الدولية تكشف عن بيع أراضي بغرب أم درمان

الحداثة

مدني: زيارتنا لجيبوتي مهمة ويمكن الاستفادة من تجربتها في الموانئ

وزارة الطاقة والتعدين تعلن اتخاذ تحوّطات لتلافي آثار تعطّل خط هجليج الناقل للنفط

رئيس مسار الشرق في مفاوضات جوبا يلتقي المبعوث الأمريكي

عصابة مسلّحة تعتدي على قيادي فيالتحالف السوداني بأم درمان

الصيحة

البرهان إلى واشنطن

مناوي: هذه رؤيتنا لتكوين الجيش السودان

الدعم السريع تضبط معارضة جنوبية مسلّحة

النيابة تحجز على مستشفى الأمل

ضبط مصانع وشركات تستغل الأطفال كعمالة

القبض على القياديالشعبي عمر عبد المعروف بسببانقلاب الإنقاذ

تصاعد ردود فعل عصيان وزارة المالية بولاية سنار

كيان أبناء الخرطوم يجدّد مطالبته بمنصب الوالي

مصرع ثلاثة وإصابة آخرين في حادث بطريق الإنقاذ الغربي

الانتباهة

أعطال بخطوط النقل تهدّد بأزمة وقود

تسليم خطاب استرداد قوش للإنتربول خلال أسبوع

قتيل جديد بنيران المليشيات الإثيوبية بالفشقة

طلاب محتجون يحتلون جامعة القضارف ويطردون المدير والإدارة

عقوبات رادعة تنتظر الأزرق واللائحة تمنح الأهلي نقاط المباراة

المؤبد لنجل وزير سابق في قضية مخدرات

المهدي يحذّر أطراف التفاوض من فتحبوفيه المزايدات السياسية

جبريل إبراهيم: تعيين الولاة في الوقت الحالي سيعقّد عملية السلام

الدار:

التحقيق مع الوالي السابق عبد الرحمن الخضر حول أراضي وقطار الخرطوم

البرهان يتلقى دعوة رسمية لزيارة أمريكا من وزير خارجيتها

شاب يلقي مصرعه أثناء دفاعه عن جارته

تصاعد جديد للدولار أكثر من (99) جنيه بالأسواق الموازية للعملات

القبض على القيادي “الشعبي” عمر عبد المعروف بسبب (انقلاب الإنقاذ)

اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس وامتحان الفيزياء للثانوي

قناة الملاعب

الاتحاد السوداني لكرة القدم يستقبل المدرب الفرنسي فيلود للتعاقد لتدريب المنتخب الوطني

حي الوادي نيالا يغادر اليوم الى عطبرة للقاء الأهلي عطبرة الثلاثاء 4 فبراير باستاد عطبرة

المريخ العاصمي يصل كادوقلي للقاء الهلال كادوقلي عصر الثلاثاء