انتقاد واسع للفنان (ابوعركي البخيت) لإحراج زميله الموسيقار (ود الأمين) خلال حفل تكريم (الكابلي)

قام الفنان السوداني الشهير (ابوعركي البخيت) بتمثيل موقف غير لائق مع زميله الموسيقار (محمد الأمين) خلال حفل تكريم زميليهما الفنان الكبير الأستاذ عبدالكريم الكابلي، عقب عودته من مقر إقامته بأمريكا إلى أرض الوطن، بحسب ما نقل محرر (أخبار الخليج 365).

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه (ابو عركي) ممسكاً بعنق (الكابلي) مؤدياً وصلة غنائية بحماس زائد، بينما أراد (ود الأمين) أن يخفف عليه مراعاة لصحة الكابلي كما يبدو، إلا أن (أبوعركي) دفره بيده لإبعاده عنهما بتجهم وغضب كان بَادِياً عَلَى وَجْهِهِ.

مما أثار المشهد انتقاداً لاذعا ل (ابوعركي البخيت) امتعاضاً على طريقة تصرفه مع رجل في قامة وسِن الأستاذ (محمد الأمين).

وكانت مجموعة دال قد اقامت احتفائية تكريماً للفنان (الكابلي) في ٣٠ يناير بالخرطوم، شارك بالغناء في الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين من كلمات وألحان الكابلي من بينهم الفنان محمد الأمين وابوعركي البخيت، كما تكفلت المجموعة باستضافته طيلة فترة تواجده في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)