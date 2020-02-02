عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 2 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

المكافحة بالبحر الأحمر تحبط محاولة تهريب467″ رأسًا من الإبل

أبو الغيط: الجامعة العربية ملتزمة بالعمل مع السودان لإعفاء ديونه وشطبه من قائمة الإرهاب

توت قلواك: المفاوضات بين الأطراف الجنوبية قطعت شوطًا بعيدًا في مختلف المسارات

المجلس العسكري للحرية والتغيير يناقش اليوم اختيار الولاة

المهدي يطالب بتسليم الرئيس المخلوع لـالجنائية

استمرار إضراب146″ من العاملين بشركةويتا

حمدوك إلى جيبوتي اليوم

وزير الصحة: نعمل على تحديد أسعار الخدمات الصحية

التيار

بالمستندات..التيّار تؤكّد زيارة وفد كيني لمناطق التعدين بنهر النيل

تراجع أصحاب المخابز عن الزيادات بمهلة لمدةأسبوع

الحرية والتغيير:400″ شركة تتبع للأجهزة النظامية

مشاورات لإرسال فريق من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة بنك السودان

الجريدة

مدني للجريدة:نفس الحكومة أطول وسننتصر

الغرفة:156″ وحدة إدارية لم تتسلّم حصتها من الدقيق

العتباني يقلل من هجوم المهنيين على لقائه بحمدوك

الأربعاء المقبل الجلسة الثانية لجريمة قتل وحرق اثنين من أبناء الفور بود رواة

محتجون يقاطعون خطاب المهدي بنيالا

أخبار اليوم

المهدي: كل من يقف ضد السلام يصنف إرهابياً ومخرباً.

إعلان حكام الولايات والمجلس التشريعي نهاية الأسبوع.

د. حمدوك يبدأ زيارة إلى جيبوتي اليوم.

(الثورية) توافق على الجلوس مع قوى الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية.

الهلال يودع دوري الأبطال بتعادل مثير أمام الأهلي المصري في مباراة الأحداث.

الوطن

إعلان حكام الولايات و “التشريعي” نهاية الأسبوع

“الثورية” توافق على الجلوس مع “الحرية و التغيير” لمناقشة القضايا الخلافية

حمدوك: حريصون على إنجاح مفاوضات السلام بجوبا

قيادي بشرق السودان يرحب بمقاطعة مفاوضات جوبا ويبعث برسائل لمجلس السيادة و الوزراء

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آخر لحظة

السُلطات تمنع الأسر من زيارة معتقلي النظام

ترمب يحرم السودانيين من (اللوتري)

اشتباكات وهتافات مناوئة للمهدي بنيالا

النيابة تستعجل الأنتربول تسليم (قوش)

التراجع عن زيادة أسعار الخبز

صوت الأمة

المهدي يطالب بتسليم المخلوع للمحكمة الجنائية

المخابز تتراجع عن زيادة اسعار الخبز

500 بلاغ فساد ضد رموز النظام البائد

خبراء تربية: “ناس الإنقاذ غشونا” بالحكومة الإلكترونية

أمريكا تحظر رعايا السودان ضمن 6ول من دخول أراضيها

الانتباهة

تفاصيل جديدة عن لقاء حمدوك وغازي

النيابة تحدّد مقرّ إقامة قوش بمصر وتستعجل الإنتربول

المهدي يطالب بتسليم البشير للجنائية

ضبط شبكة نسائية لتزييف العملات

الشيوعي: مطلوب من حمدوك تفسيرًا حول لقائه بغازي

اجتماع مغلق بين سلفاكير ورامافوسا ببريتوريا حول اتفاق السلام

السوداني الدولية

عودة صفوف الوقود بالخرطوم..ومخابز تتراجع عن الزيادة

الشرطة تسيطر على متفلتين بأم درمان وإصابة نظاميين ومواطن

هتافات مناوئة لمخاطبة المهدي بحاضرة جنوب دارفور

توقّعات بإجازة5″ قوانين قريبًا

تخرج الدفعة الأولى من فصائل حركات مسلّحة بجبل مرّة

حمدوك: حريصون على إنجاح مفاوضات السلام بجوبا

الصيحة

تسعيرة جديدة للخبز الخميس المقبل

مسؤول أممي يحذّر من التخلي عن عدم حكومةحمدوك

الصيحة تكشف تفاصيل جديدة عن قضيةمأمون حمّيدة

الثورية تقبل الجلوس معالتغيير لمناقشة الخلافات

السلطات: لا إصابات بكورونا ولا اتجاه لوقف السفريات مع الصين

الهلال يودّع الأبطال بعد مباراةمتوّترة أمام الأهلي

صيدلاني: أشخاص يجمعون أدوية من مكب النفايات ويعيدونها للصيديات

قناة الملاعب

أندية الممتاز تتسلم اليوم القسط الثاني من دعم القصرالجمهوري

اتحاد الكرة يستقبل الفرنسي فيلود فجر اليوم

ناظم يستقبل أبطال الأولمبياد الخاص السوداني

الهلال السوداني يتعادل مع الأهلي القاهري بهدف لكل ويغادر منافسة أبطال افريقيا