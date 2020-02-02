مقطع فيديو فاضح لفتاة وشاب داخل سيارة بشارع النيل يثير ضجة بمواقع التواصل

أثار مقطع فيديو فاضح لفتاة مع شاب داخل سيارة بشارع النيل بالخرطوم، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب متابعات (أخبار الخليج 365).

وظهر بالمقطع شاب مع فتاة داخل سيارة في وضعٍ مخل، بينما يتحدث مصور المقطع واصفاً الوضع بعبارات خادشة للحياء، مما أثار امتعاضا وسخطاً في أوساط رواد مواقع التواصل.

وكانت السلطات السودانية قد الغت في نوفمبر من العام الماضي قانون النظام العام والآداب العامة.

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السودان ألغى قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لفرض الآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

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وجاء سن قانون النظام العام والآداب العامة لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، ويقول معارضوه إنه كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالتنقل والتجمع والعمل والدراسة، ولا يتطرق هذا القانون لزي المرأة وإنما القانون الجنائي، غير أن شرطة النظام العام كانت تستصحب في عملها المادة المتعلقة بزي المرأة في القانون الجنائي.

وصدر قانون النظام العام والآداب العامة في العام 1996، ويتكون من 25 مادة، تحدد الضوابط والقواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيرها بولاية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)