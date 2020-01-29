عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 29 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

المخلوع يمثّل أمام النيابة وسط إجراءاتٍ أمنية مشدّدة

لجان مقاومة بأم درمان تضبط أدوية”منهوبة” من الإمدادات الطبية

السفير المصري بالخرطوم: “مليار” دولار حجم التبادل التجاري مع السودان

الظافر العقارية:”ِشركات أجنبية أخذت قروش مواطنين وهربت”

مصدرون: انسياب في الصادرات وعقبات بالميناء

الجريدة

مقاومة الكلاكلة توقف إبادة مستندات خاصة بالنظام البائد بمحلية جبل أولياء

أسرة أحد شهداء طائرة الجنينة تطالب بتكوين لجنة تحقيق في الحادث

بلاغ ضد نافع بسبب بيوت الأشباح

قوة نظامية تقتاد عضو لجان مقاومة الديم وتوسعه ضربًا وتمزّق ملابسه

العاملون يوقفون تدشين جسم باسم قوى الحرية بالكهربائ

الانتباهة

البشير يرفض الإدلاء بأقوال للنيابة للمرة الثانية

واشنطون: إزالة السودان من اللائحة السوداء كـ”تقشير البصل”

القبض على مسؤولين سابقين بالبحر الأحمر في قضايا فساد

مقتل طالب وإصابة آخرين بكلية شرق النيل في مشاجرة

السماح باستيراد السيارات وفق خطاب اعتماد اطلاع

“37%” من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية

فصل”16″ موظفًا من بنك الخرطوم

إيقاف العمل بقانون ضريبة الدخل

مسؤول أمريكي: لست محاميًا لأطارد أموال السودان المنهوبة

الحداثة

الأمم المتحدة: اشتباكات غرب دارفور تدفع”11″ ألف شخص للفرار إلى تشاد

الطلاب السودانييون في الصين يطالبون الحكومة بسرعة إجلائهم

“برلين” تعلن دعمها لعملية التحوّل الديمقراطي في السودان

الإمارات تبدي استعدادها لدعم مشاريع ولاية الخرطوم الخدمية

“حمدوك” يعين مديرين جديدين للجهاز المركزي للإحصاء و”سونا”

“الشعبية” و”الاتحادي” يوقعان إعلان دعم السلام والوحدة الطوعية بجوبا اليوم

تنظيمات العمّال في البحر الأحمر ترفض تخليص واردات من ميناء سواكن في الخرطوم

السوداني الدولية

الخارجية تتقصى مع الإمارات حول تسفير السودانيين من أبو ظبي إلى ليبيا

ضوابط جديدة حول استيراد السيارات

بعد سنتين من السرية..ترامب يعلن”صفقة القران” والسوداني الدولية تنشر تفاصيلها

أوامر قبض في مواجهة نافع بتهمة تعذيب مواطن ببيوت الأشباح

“السوداني الدولية” تكشف سبب رفض البشير الإدلاء بأقواله حول الانقلاب

البرهان يؤكّد دعم الحكومة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الصيحة

“الصيحة” تكشف أدّق تفاصيل التحقيق مع”البشير” في انقلاب”89″

القيادي بالحركة الشعبية محمد يوسف المصطفى: في هذه الحالة يحق لشعب”المنطقتين” تقرير المصير

وزيرة الخارجية تتوجّه إلى واشنطن

أمر ترحيل لنافع وآخرين للتحقيق معهم حول التعذيب في بيوت الأشباح

صحيفة أخبار اليوم:

مقتل طالب بكلية شرق النيل والشرطة تلقي القبض على 8 متهمين.

بيان للخارجية حول قضية السودانيين المستخدمين باحدي الشركات الخاصة بالإمارات.

الخارجية : تطمينات من السلطات الصينية بعدم الحاجة لإجلاء الرعايا الأجانب.

إدارة مستشفى سرطان الأطفال المجاني تتهم صحة الخرطوم بالتغول على أصول المستشفى.

صحيفة الوطن:

“الخارجية”: إتصالات مع الإمارات بشأن سودانيين رحلوا إلى ليبيا

المعزول يرفض الإدلاء بأقواله للتحري وتوقعات بمحاكمته خلال أيام

مفوضية حقوق الانسان تؤيد شكوى “الوطن” ضد الجهاز

صحيفة آخر لحظة:

تحريك بلاغ ضد نافع بسبب (بيوت الأشباح)

ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

مقتل طالب جامعي وضبط مدفع وأسلحة بالخرطوم

للمرة الثانية.. البشير يرفض الحديث حول انقلاب (89)

وصول (50) من الشباب السودانيين القادمين من ليبيا

صحيفة صوت الأمة:

المخلوع يرفض للمرة الثانية الإدلاء بمعلومات عن انقلاب 89م

أمر قبض لـ (نافع) بسبب بيوت الأشباح

شكوى ضد قوش في مقتل “محمد طه”

مفرح يهدد بإيقاف أي أمام مسجد يدعو للغلو والتطرف

الموسيقار الكابلي يصل الخرطوم