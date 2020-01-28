رئيس الأركان السعودي يدعو نظيره السوداني لحضور مناورات بحرية

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الثلاثاء 28 يناير 2020
تلقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، دعوة من نظيره السعودي الفريق أول طيار فياض الرويلي، لحضور المناورات البحرية "الموج الأحمر"، التي تنظمها المملكة في أبريل المقبل.
وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، التقى مع الملحق العسكري السعودي في الخرطوم، العقيد الركن عبد اللطيف بن عبدالله العماش، لافتة إلى أن اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأوضح البيان، أن الحسين تسلم، خلال اللقاء، دعوة رسمية من الفريق أول طيار فياض الرويلي، لحضور مناورات "الموج الأحمر".
وأشار إلى أن تمرين "الموج الأحمر" تنظمه المملكة العربية السعودية سنوياً بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، بما فيها السودان، بهدف تطوير علاقات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات، فضلا عن تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية لهذه الدول لما يشكله البحر الأحمر من أهمية كممر اقتصادي عالمي.
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