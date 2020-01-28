ترامب سيعلن رسميا “صفقة القرن” بعد تعهد السعودية والإمارات بالتمويل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في إعلان أثار موجة جدل واسعة في المنطقة والعالم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موعد نشر الولايات المتحدة لخطة السلام المزعومة في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” وقال إن ذلك سيكون بشكل رسمي في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غدا الثلاثاء.

نكسة جديدة للعرب

ووفقا لما تناقلته وكالات عالمية ،قال ترامب، خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام التي طال انتظارها معتبرا أن هذه المبادرة “منطقية جدا بالنسبة إلى الجميع”.

كما توقع ترامب أن تعجب “صفقة القرن” أيضا الفلسطينيين لأنها “جيدة بالنسبة لهم” وتصب في مصلحتهم، بحسب قوله.

واعتبر ترامب أن هذه الخطة قد تكون لها فرصة لتنجح، مضيفا: “لكن في حال فشلها فنستطيع التعايش مع ذلك”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت أمس إن “صفقة القرن” سيشمل بنودها الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت “سيادة إسرائيل”، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين إسرائيل والفلسطينيين.

تمويل سعودي إماراتي

ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل الفلسطينيون على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل المحيط بالمدينة المقدسة، بحسب المصدر ذاته.

وتقترح “صفقة القرن” 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وبحسب “يديعوت” فإن مصادر مقربة للبيت الأبيض قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون ضمن آخرين بالخليج تعهدوا أمام الأمريكيين بتوفير المبلغ المطلوب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “دولا عربية كثيرة وافقت على هذه الخطة، وأعجبت بها”، مضيفا: “إنها تعتقد أن الخطوة عظيمة وتمثل بداية كبيرة”.

وتستعد الولايات المتحدة لكشف تفاصيل “صفقة القرن”، التي تعمل عليها إدارة ترامب منذ توليه السلطة عام 2017، بعد تأجيلها مرارا، وسط رفض فلسطيني قاطع لهذه المبادرة.

وسبق أن أكدت مصادر عدة أن هذه الخطة تنص على تنازلات سياسية كثيرة من الجانب الفلسطيني لمصلحة إسرائيل، خاصة في مسألة صفة القدس وأراض في الضفة الغربية، مقابل إغراءات اقتصادية، كما أنها لا تشمل صيغة حل الدولتين التي كانت تعتبر سبيلا وحيدا لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

فتح تستنفر

هذا وأكد المجلس الثوري لحركة «فتح»، اليوم الاثنين، حالة الاستنفار الكامل، ووقوفه خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«موقفه الثابت والرافض لصفقة القرن».

ودعا المجلس الثوري في بيان له الأمة العربية إلى «رفض وإدانة أي صفقة ضد مصالح شعبنا وقضيته، ونبذ أي محاولة مشبوهة للتطبيع مع الاحتلال لأن ذلك يعتبر أكثر من أي وقت مضى طعنة في ظهر الشعب العربي الفلسطيني».

وتابع البيان أن «إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفوضة، وسيقاومها الشعب بكل الوسائل المشروعة، ولن تجد فلسطينيا واحدا يقبل التعاطي مع إلغاء حقوقه وتقويض مشروعه الوطني».

وأضاف أن «الإدارة الأمريكية لم تفوت أي فرصة لتصبح شريكا أساسيا باحتلال فلسطين»، مشددا على أن «الحركة في حالة دفاع مستمر عن النفس والأرض والحقوق، ولن تخضع لأي ضغوط أو ترهيب أو إغراء».