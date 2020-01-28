عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

زيارة غامضة لمسؤولين كينيين لمناطق التعدين بالسودان

إضراب بمصنع سكر كنانة يؤدّي إلى توقف الإنتاج

الاعتداء على صحفي داخل مباني محلية الخرطوم

القضارف: إعفاء وتعيين مديرين عامين

رفع سقف تحويل الرصيد إلى 10 آلاف جنيه يوميًا

برنامج الغداء العالمي: السودان يفقد مليار دولار سنويًا بسبب التخزين

اعتصام لمئات المواطنين داخل مبنى حكومي بالنهود

أخبار اليوم

المالية : تحويل الرصيد بحد اعلي ١٠٠٠ جنيه.

الصحة : لا وجود لحالات اشتباه او اصابات بفيروس كورونا حتي الآن.

شمال دارفور تعلن اغلاق الحدود مع دول الجوار بسبب بوكو حرام.

الجيش السوداني يعلن اعادة هيكلة التصنيع الحربي اتساقا مع اهداف الثورة.

وزير الخارجية السعودي: لايمكن للاسرائيليين الدخول للمملكة في الوقت الراهن.

الجريدة

الحكومة والجبهة الثورية يتوافقان على تعديل الوثيقة الدستورية

تجمّع المهنيين يدعو لمليونية الخميس المقبل

ملاك وسائقو البصات بالسوق الشعبي يضربون عن العمل

المشرف يتهم قوى يسارية بالتخطيط لنقل الصراع للوسط

المراجع العام يعلن عن إنشاء نظم جديدة للنزاهة لمكافحة الفساد

الوطن

“المهنيين” يعلن التصعيد الثوري

تجمع المهنيين يبتدر حملة للضغط لاستكمال هياكل السلطة

تأكيداً لما انفردت به “الوطن” .. رفع سقف تحويل الرصيد إلى “10” ألف جنيه يومياً

صحيفة آخر لحظة

وزير الأوقاف: رأيت أطفالاً يبكون لو قيل لأحدهم يا (كوز)

(المهنيين) يعود للمواكب للضغط على الحكومة

الحكومة تضع ضوابط لتحويل الرصيد وتعتزم استبدال الأئمة

وزير التربية: الحكومة ورثت نظامًا تعليميًا ميؤوس منه

حركة الحلو: فوجئنا بمغادرة وفد الحكومة

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الانتباهة

توقف العمل بمصنع سكر كنانة

إخضاع 21 مسافرً قادمين من الصين لفحوصاتٍ

تطورّات بقضية شركة بلاك شيلد وإعادة سودانيين من ليبيا

الجيش: هيكلة شاملة للمنظومة الصناعية الدفاعية

التعليم: فجوة في 4 آلاف مدرسة ومدارس شيّدت لأسباب سياسية

الغلاء يحيط بالخضر والفاكهة وكيلو الشطة بـ 300 جنيه

المراجع العام: نظم جديدة واستراتيجية للنزاهة ومكافحة الفساد

إضراب التجار في القضارف احتجاجًا على الضرائب والجبايات

مشار يعود إلى الخرطوم بعد فشل المفاوضات مع سلفاكير

الحداثة

الحكومة الانتقالية ومسار الشرق يحسمان الموقف التفاوضي قبل التوجّه إلى جوبا

وزير الزراعة يعلن عن تكوين جمعيات زراعية تعاونية

حركة تحرير السودان جناح مناوي تكشف لـ الحداثة أبرز نقاط الخلاف التفاوضية مع الحكومة الانتقالية

نقابيون يدعون لتسريع الحوار حول قانون النقابات 2020

وزارة الصحة تستهدف 6 معابر بالبلاد لمحاصرة فايروس كورونا

أطباء القضارف يرفعون الإضراب بعد تعيين مرشحتهم مديرًا لوزارة الصحة

مواطنون بمنطقة متاخمة لمحمية الدندر يتهمون نظاميين بنهبهم تحت تهديد السلاح

السوداني الدولية

السوداني الدولية تكشف تفاصيل مافيا دولية لتهريب الذهب

بدء التحقيق مع الزبير محمد الحسن في 4 قضايا

منظمة شهداء ديسمبر تطالب نبيل أديب بكشف ومقاضاة مهدديه

علي السيد: صمت قادة إنقلاب يونيو لا يعفيهم من المحاسبة

الصحة العالمية: فايروس كورونا ارتفع على المستوى الدولي

إعفاءات بمنظومة الصناعة الدفاعية مع بدء هيكلة عامة

تقليص سقف تحويل الرصيد إلى 100 جنيه يوميًا ابتداءً من يونيو

حركة عقار تنفي ما راج عن هجوم الدعم السريع على مواقعها

الصيحة

شركة شيلد بلاك توافق على إعادة السودانيين من ليبيا إلى الإمارات

الحكومة ترفع ضرائب أرباح الأعمال الرأسمالية إلى 30%

قيادي بالتغيير : الحكومة تتمركز في شارعي الجامعة والنيل فقط

محمد وداعة: الوضع السياسي الراهن مخالف للدستور وسيفتح الباب لمخالفاتٍ أخرى

وزيرا الري والخارجية إلى واشنطن بشأن سد النهضة

معتمد أمبدة: البعض لديهم مصلحة في عدم فتح طريق سوق ليبيا وأبو زيد

قناة الملاعب

كبير ومعتمد بحري يتفقدان مدينة بحري الرياضية

إنطلاقة بطولة كأس السلام بمحلية باو

معتمد الدمازين يؤكد دعمه لمنشط المصارعة

الهلال السوداني يفتح ملف الأهلي القاهري

الحكم الجامبي بكاري جاساما يدير مباراة الهلال السوداني والأهلي القاهري باستاد الهلال السبت 1 فبراير

الخطيب يقود بعثة الأهلي المصري الي السودان

حي الوادي نيالا بنتصر على الخرطوم الوطني بهدفين ودياً