عاجل.. عضو في مجلس السيادة يُجري مباحثات بألمانيا

الثلاثاء 28 يناير 2020

بدأ عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، اليوم ، لاثنين ، زيارة رسمية إلى برلين، تستغرق يومين.



وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن تاور سيلتقي مع كبار المسئولين في البرلمان والحكومة الألمانية، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع ألمانيا في أعقاب ثورة ديسمبر.

ومن المنتظر أن يجري تاور مباحثات ثنائية مع كل من وزير التعاون الاقتصادي الألماني جيرد مولر، ونائبة رئيس البرلمان بيترا باو، وأعضاء مجموعة شرق أفريقيا بالبرلمان الألماني، ووزيرة الدولة بالخارجية الألمانية ميشيل مونتفيرنغ، وأعضاء مراكز بحثية وخبراء في مجال السلام.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان السوداني والألماني تعزيز علاقات البلدين، وقضايا السلام، والتحول الديمقراطي، والدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا في الفترة المقبلة، لاسيما مواصلة جهودها الداعمة للسودان، كما يطلع تاور الجانب الألماني على مجمل التطورات التي يشهدها السودان خلال هذه المرحلة، والتحديات الماثلة أمام الحكومة الإنتقالية.