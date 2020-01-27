الخطيب يقود بعثة الأهلي المصري إلى السودان

التاريخ: 27-يناير-2020
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تصل بعثة نادي الأهلي المصري إلى الخرطوم الخميس المقبل، بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب، وذلك لمواجهة هلال السودان مساء السبت، في ختام جولات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا دور الـ١٦ .
ومن المنتظر بحسب (سونا) وصول وفد مقدمة للبعثة المصرية اليوم للقيام بترتيبات الإقامة و إجراء التدريبات التي تسبق اللقاء الذي تنتظره أوساط الكرة في إفريقيا لجهة صعوبته وعدم وضوح الرؤية للفرق المتأهلة بالمجموعة حتى الجولة الأخيرة ، في وقت ظهرت فيه ملامح الفرق المتأهلة من المجموعات الأخرى لدور الثمانية.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد ١٠ نقاط ويأتي خلفه النجم والهلال برصيد ٩ نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة برصيد نقطة واحدة ليخرج من دائرة المنافسة التي إنحصرت بين الفرق الثلاث لخطف بطاقتي التأهل لدور الثمانية في كبري بطولات (كاف) للأندية .
ويحتاج هلال السودان إلى الفوز في المباراة الحاسمة على ضيفه الأهلي للتأهل، فيما يخدم التعادل أو الفوز الأهلي المصري
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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