الخطيب يقود بعثة الأهلي المصري إلى السودان

تصل بعثة نادي الأهلي المصري إلى الخرطوم الخميس المقبل، بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب، وذلك لمواجهة هلال السودان مساء السبت، في ختام جولات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا دور الـ١٦ .

ومن المنتظر بحسب (سونا) وصول وفد مقدمة للبعثة المصرية اليوم للقيام بترتيبات الإقامة و إجراء التدريبات التي تسبق اللقاء الذي تنتظره أوساط الكرة في إفريقيا لجهة صعوبته وعدم وضوح الرؤية للفرق المتأهلة بالمجموعة حتى الجولة الأخيرة ، في وقت ظهرت فيه ملامح الفرق المتأهلة من المجموعات الأخرى لدور الثمانية.

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ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد ١٠ نقاط ويأتي خلفه النجم والهلال برصيد ٩ نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة برصيد نقطة واحدة ليخرج من دائرة المنافسة التي إنحصرت بين الفرق الثلاث لخطف بطاقتي التأهل لدور الثمانية في كبري بطولات (كاف) للأندية .

ويحتاج هلال السودان إلى الفوز في المباراة الحاسمة على ضيفه الأهلي للتأهل، فيما يخدم التعادل أو الفوز الأهلي المصري

الخرطوم (أخبار الخليج 365)