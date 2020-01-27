بريطانيا ستشرع الشهر المقبل بمنح تأشيرات الدخول للعلماء والباحثين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بلاده ستشرع الشهر المقبل في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين فور انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، لتنهي سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستصبح أفضل أم أسوأ بعيدا عن التكتل وتبدأ مسار إعادة تعريف اقتصادها وأولوياتها المحلية ومكانتها العالمية.

وبحسب “رويترز”، قال جونسون في بيان للإعلان عن المخطط الجديد “بينما نغادر الاتحاد الأوروبي أريد توجيه رسالة بأن المملكة المتحدة ترحب بالعقول الأكثر موهبة في العالم ومستعدة لدعمها في تحويل أفكارها إلى واقع”.

فسيستطيع العلماء والباحثون بدءا من 20 فبراير/ شباط تسريع طلبات الحصول على تأشيرة دخول إذا حصلوا على توصية واحدة من إحدى أربع جهات محلية. ولكن يكون هناك حد أقصى لعدد تأشيرات “المواهب العالمية”.

والتغييرات التي أعلنت اليوم الاثنين سبق التنويه عنها خلال حملة الانتخابات في أواخر 2019 وستحل بديلة لنظام مماثل يطبق في الغالب على مواطنين من غير الاتحاد الأوروبي ويبلغ حده الأقصى 2000 تأشيرة سنويا.